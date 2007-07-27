ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕСВЯТОГО ЛЮЛЬКА

Пан Зюзя из «Кабачка «13 стульев», вечно сочиняющий стихи про зайцев, Люлек Советского Союза из вытрезвителя и Старый Аптекарь из Одессы... Все это легендарный артист Театра сатиры, педагог Щукинского училища, писатель Зиновий Высоковский. Недавно «профессор юмора» снова вернулся на подмостки знаменитого театра, из которого когда-то уходил в «свободный полет».

- ЗИНОВИЙ Моисеевич, вы вернулись в Театр сатиры по приглашению Ширвиндта?

- Да, с Шурой в нашей творческой житухе за последние годы мы не раз пересекались, и это всегда приносило мне удачу. Только что под занавес у нас прошла премьера спектакля «Женщины без границ», в котором у меня интересная роль.

- Интересно, а вас когда-нибудь коллеги разыгрывали?

- Это было после показа юбилея Театра сатиры по телевидению. Звонили незнакомые мне люди из разных городов. Поздравляли, благодарили... Вдруг звонок из Биробиджана. Пожилая пара наперебой просила меня как Старого Аптекаря прислать им в Биробиджан... она говорила - «флюкон», а он - «флукон» кокарбаксилазы. Я удивился, что они долго говорят, ведь это дорого. Они ответили, что им ничего не жалко, лишь бы слушать меня, а потом сказали: «Знаете что, не морочьте себе голову, пришлите просто «пизигрек». Я спросил их адрес и фамилию. Они ответили: «Москва, Петровка, 18, Александр Семенович Менакер и Мария Владимировна Миронова». Меня спасло только то, что я хорошо сидел на стуле.

- Среди ваших друзей были Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Татьяна Пельтцер... Говорят, что она вам очень нравилась?

- Пельтцер в Театре сатиры любили все. За глаза ее ласково звали Пельтцерихой или Старухой. Эта Старуха давала сто очков вперед нам, тогда молодым... У Пельтцер был свой секрет вечной молодости: она любила выпить, играла в карты, курила и была завзятой матершинницей.

- Вы с таким восхищением о ней говорите...

- Я был по-настоящему в нее влюблен. На роль Марселины в «Фигаро» назначались актрисы помоложе, но ничего у них не выходило. Пельтцер выпархивала на сцену и мгновенно завораживала зал. И хотя по роли мой доктор Бартоло все время кричал: «Я на ней не женюсь! Не женюсь!» - к концу спектакля я, Высоковский, был готов на ней жениться, несмотря на разницу в возрасте. Пельтцер была очень волевым, жизнерадостным и жизнеутверждающим человеком. К тому же еще и бесстрашным...

- В августе уже 20 лет, как один за другим ушли из жизни Папанов и Миронов. Годы как-то примирили вас с этой потерей?

- Скажем так, я свыкся. Наверно, примирение тут и невозможно. Когда в августе 1987-го Толя не вернулся к назначенному спектаклю и от него не было никаких известий, то, зная его характер, я сказал себе: значит, он умер... Мне хотелось ошибиться, но, к сожалению, это оказалось правдой...

- Вы не только работали вместе с Андреем Мироновым, но и учились. Кажется, и жили по соседству. О нем вспоминают многие, даже фильмы снимают. Есть что-то, о чем никто пока не сказал?

- В студенческие годы, когда родители Андрея уезжали на гастроли, он устраивал у себя дома вечеринки. Пели, пили, плясали и прочее... Няня баба Катя не уставала повторять одно и то же: «Андрюша, не забывай, что ты еще маленький, а тянешься за взрослыми». Ему было 17, он об этом помнил, но все равно тянулся.

Мне кажется, никто из даже знавших Андрея близко не догадывался, что всю свою жизнь этот блестящий актер с потрясающим шармом и феноменальной популярностью очень боялся проигрыша. Это как в рулетке. Когда все время везет по-крупному, то боишься лажануться. Я часто видел, как Андрей напивался... Но что меня удивляло в нем больше всего - это его трудолюбие и колоссальная отдача. Вы знаете, что когда Андрей умер, билеты на следующий спектакль с его участием были уже проданы. И зрители оставили их себе. Никто даже не попытался вернуть деньги. В одночасье он стал культовым актером.