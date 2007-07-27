Другая Америка

Крупнейшая выставка американского искусства, когда-либо проходившая в России, открылась 23 июля в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Как призналась директор музея Ирина Александровна Антонова, выставка носит во многом познавательный характер и должна привлечь зрителей своей полнотой и именами. Правда, вряд ли имена большинства крупнейших американских художников хоть что-то скажут рядовому россиянину - и это беда не россиян, а, скорее, самих художников.

Но что касается полноты, то выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства» действительно дает представление о направлениях и хронологическом развитии живописи Нового света с момента ее появления и до наших дней - самая «свежая» картина датируется 2007 годом.

КРОМЕ того, экспонаты интересны еще и тем, что показывают поиски национального самосознания Америки. Ирина Александровна Антонова поделилась с «Аргументами неделi» своими впечатлениями: «Люди, у которых образ этой страны сформировался благодаря голливудским фильмам, смогут открыть на выставке другую Америку - не сверхмодернизированную и технически оснащенную, а провинциальную, одноэтажную, с патриархальными обычаями, с нетронутой природой».

Такая Америка открывается с полотен ранних периодов развития живописи. Значительную же часть экспозиции занимают художники безумного и пестрого XX в., которые и составляют славу американского искусства. Крупнейший представитель абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок, представители поп-арта Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, картины которых многие знают благодаря маечкам и сумочкам - так хорошо они сочетаются с модными тенденциями в одежде. Ирина Александровна отмечает, что «американцы раньше других угадали потребность вернуться к предмету как таковому, к реальности, почувствовали усталость от абстракции. Но поп-арт видит реальность верхнего слоя, реальность рекламных щитов и товаров широкого потребления». Что касается самой выставки, то она намекает и на более глубокие слои американского менталитета - святую наивность, любовь к этой самой «реальности верхнего слоя». И в этом, пожалуй, Америка, представленная живописью, и Америка голливудского кино совпадают.

А Голливуд в Пушкинском музее присутствовал не только ассоциативно. Вместе с организатором выставки директором Фонда Соломона Р. Гуггенхайма Томасом Кренцом приехали актеры Джереми Айронс (Гумберт из знаменитой «Лолиты») и «беспечный ездок» Деннис Хоппер. Приехали на мотоциклах, совершив путешествие из Петербурга в Москву и открыв для себя непричесанную Россию. Как пошутил Михаил Швыдкой, выставка никогда не состоялась бы, если бы Томас Кренц не был одержим страстью к мотоциклам.

Показ американской живописи приурочен к двухсотлетию установления дипломатических отношений между Россией и США и организован под патронатом Кондолизы Райс и Сергея Лаврова. Это стало своего рода ответом на проходившую в Америке в 2005-2006 гг. крупнейшую выставку русского искусства «Россия!». Тогда «Россию!» посетили почти полмиллиона американцев. Интересно, сколько россиян успеет побывать на «Трех столетиях американского искусства» до 9 сентября?