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Кто гонит «Новую волну»?

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «АРГУМЕНТЫ неделi»: На этой неделе телеканал «Россия» покажет Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2007». Что представляет собой этот музыкальный форум сегодня?

 ПРОДЮСЕР и режиссер-постановщик конкурса Александр Ревзин:

 – Идея организовать этот конкурс, не похожий на другие из проводимых на территории России и стран СНГ, возникла у композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса в начале 2002 года. Цель музыкального форума – открытие молодых талантливых артистов, как российских, так и из других стран. В прош­лом году «Новая волна» праздновала первый юбилей – пять лет, а это внушительная дата для молодого конкурса. Пройдя школу «Новой волны», все финалисты возвращаются домой известными артистами: их знают, любят, их песни становятся хитами. «Наши» выпускают на родине альбом за альбомом; «наши» представляют потом свои страны на «Евровидении».

 В шестой раз мы снова будем «делать красиво». В этом году в адрес Оргкомитета поступило более 8000 заявок из 37 стран. Призовой фонд «Новой волны – 2007» увеличен до $120 000. Как и в прошлом году, будет вручен Специальный приз от Аллы Пугачевой – $50 000. Обладателю Приза зрительских симпатий будет вручен специальный памятный подарок. Так же как и в 2006 г., конкурс будет идти не пять дней, а шесть: один них будет отдан творческому вечеру Игоря Крутого. В нем примут участие лучшие артисты России и Латвии. В рамках конкурса ожидается выступление мировых звезд – Майкла Болтона, Стиви Уандера, Дмитрия Хворостовского, а также российских звезд – А. Пугачевой, К. Орбакайте, В. Леонтьева, С. Ротару, В. Меладзе, Л. Агутина, А. Варум, Л. Вайкуле, Л. Лещенко, Алсу, В. Преснякова, Д. Билана, Ф. Киркорова, Валерии, Н. Баскова и других!

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