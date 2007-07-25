Андрей Кончаловский делает перерыв на полгода

Рубрика «Трибуна реакционера» стала любимой для большинства читателей «АН». К ее постоянным авторам А.С. Кончаловскому и В.Б. Пастухову все мы привыкли и ждем их очередных аналитических размышлений по вопросам гуманитарного характера.

Но наши авторы - не только публицисты. Круг их интересов обширен и многогранен. К примеру, Андрей Сергеевич Кончаловский приступил к съемкам феерического новогоднего фильма «Щелкунчик». График его работы таков, что полгода он не сможет писать статьи на этой полосе. Придется вам подождать. А ниже приводится статья с сайта ВВС.com, где подробно рассказывается о том, что собирается делать наш знаменитый автор.

ПЕРВЫЙ съемочный день на будапештской студии «Стерн» начался с того, что Джон Тортуро (любимый актер братьев Коэнов, недавно снявшийся в картине «Трансформеры») в полной сценической экипировке исполнил танец Мышиного Короля. Андрей Кончаловский, патриарх российского кино и профессиональный пианист, мечтал об экранизации балета Чайковского более 30 лет. «Я уже давно пытался сделать этот фильм, и теперь, когда компьютерная графика и технические возможности зашли так далеко, я наконец-то могу осуществить свою мечту», - сказал режиссер.

Сценарий мюзикла с рабочим названием «Nutcracker - The True Story» («Подлинная история Щелкунчика») написан Андреем Кончаловским и Крисом Солимайном по мотивам сказки немецкого романтика Эрнста Гофмана и балетного либретто Мариуса Петипа.

Чайковский в джазовой аранжировке

ДЕЙСТВИЕ «семейного фильма-фантазии» перенесено в Вену 20-х гг. прошлого века, а классическая музыка Чайковского переписана композитором Эдуардом Артемьевым до неузнаваемости.

Кончаловский и Артемьев решили включить в новогодний мюзикл аранжировки на все вкусы - от любовного романса до танцевальных номеров в духе классика бродвейской хореографии Басби Беркели.

Тексты к популярным мелодиям Чайковского заказаны легендарному британскому либреттисту Тиму Райсу («Иисус Христос - суперзвезда», «Эвита», «Король-Лев»). «Мы используем много музыки Чайковского, только обычный зритель вряд ли ее узнает - Андрей и Эдуард очень долго работали над аранжировкой», - рассказал в интервью BBCRussian.com британский продюсер картины Пол Лоуин.

Лоуин и его американский сопродюсер Мориц Борман арендовали целую киностудию в Будапеште, в павильонах которой сценограф Кевин Фиппс, работавший в прошлом со Стэнли Кубриком, Дэвидом Линчем и Тимом Бертоном, построил декорации модернистской рождественской Вены - с огромным кукольным домом и гигантской елкой.

Под этой елкой, как и полагается в новогоднем блокбастере, Кончаловский соберет англо-американских звезд всех калибров: кроме Джона Тортуро в проекте заняты Ричард Грант (он сыграет отца Мари), Франсис де ля Тур (Мышильда), Натан Лейн (дядюшка Альберт/Дроссельмайер).

В роли Мари снимается девятилетняя Элль Фаннинг, сыгравшая в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон». Жена Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, сыграет мать Мари и Фрица.

Голливудский размах на российские деньги

НЕСМОТРЯ на то что «Щелкунчик» снимается на английском языке, в голливудском формате и с участием американских звезд, финансирование проекта стоимостью в 65 млн. долл. поступает из частных российских источников. Дополнительные средства привлечены из Канады и Венгрии.

Британский продюсер Пол Лоуин, работавший с Андреем Кончаловским над телефильмом «Лев зимой», вспоминает, как прилетал в Россию по приглашению старого друга, чтобы обсудить идею его мегапроекта. «Я помню, мы сидели в загородном доме Кончаловских, и Андрей играл мне музыкальные фрагменты и показывал эскизы к картине. И я вдруг очень разволновался, достал телефон - и начал делать звонки», - рассказывает Лоуин.

На вопрос о том, как ему удалось собрать такую внушительную сумму в столь короткий срок, опытный британский продюсер философски заметил: «Вы знаете, такие вещи случаются - обычно годы тратятся на сборы денег на картину... Когда же источник найден, все происходит очень быстро! В данном случае мы довольно легко нашли инвестора в России».

Создатели картины рассчитывают на то, что «Подлинная история Щелкунчика», международный релиз которой намечен на декабрь 2008 г., станет кассовым хитом масштаба «Мулен Руж» или «Чикаго».

По мнению Хелен Хауэллс, возглавляющей отдел лицензирования компании Target Entertainment, российская балетная классика, упакованная в голливудский глянец, должна пользоваться спросом на международном кинорынке.

«Мы в восторге от того, что нам удалось стать обладателями лицензионного права на столь зрелищный проект. Сюжетные ходы и яркие персонажи должны привлечь всеобщее внимание»,- считает представитель Target Entertainment.

Съемочный период «Щелкунчика» продлится 13 недель: Андрею Кончаловскому предстоит отметить на площадке семидесятилетний юбилей.

По мнению коллег, классик европейской новой волны и пропагандист здорового питания, чей новый фильм «Глянец» выходит в широкий российский прокат в августе, находится в отличной форме и готов к работе в условиях жесткого производственного графика.

«Да, внешне ему, может быть, и 70 лет, но в душе - максимум 25! Или даже меньше», - заверил по телефону BBCRussian.com продюсер Пол Лоуин, заканчивая первый обеденный перерыв на съемочной площадке «Подлинной истории Щелкунчика».