Вы поедете на бал?

Перед балом



К ДЕВЯТИ вечера в центр Москвы начали съезжатся высокие гости: в каретах и «мерседесах» А класса, в красных «феррари» и серых лимузинах. В автомобилях – президент торгово-промышленной палаты Вены Бригитта Янк, телеведущий Михаил Кожухов, актриса Наталья Селезнева, композитор Александр Жур­бин, «мисс Европа-2006» Анастасия Скибунова, «мисс Россия-2005» Александра Ива­новская, балерина Анастасия Волочкова с супругом, предпринимателем Игорем Вдо­ви­ным. В десять вечера Большой симфонический оркестр под управлением дирижера Венской государственной оперы Альфреда Эшве начал торжественную церемонию открытия с исполнения увертюры из оперетты Иоганна Штрауса «Ле­ту­чая мышь». Затем прозвучала «Facherpolonaise» Карла Цирера.

Одежда



ДЛЯ женщин дресс-код составляет вечернее платье. Но фасон не регламентирован: от старомодного кринолина до облегающ­его макси. Неизменной деталью дамской экипировки являю­тся длинные перчатки. Желательны изысканный веер, скромный букетик цветов и сумочка для прочих мелочей. Ах да, нельзя забывать про ручку. Считалось, что предстоял нелегкий труд: вписывать в программку имена кавалеров, претендующих на танец. Для кавалеров дресс-код – смокинг или парадная военная форма.



Танцы



В ЭТОМ году юные девушки показывали танцевальное искусство перед столичными чиновниками, среди которых мы заметили главу Мосгордумы Владимира Платонова, бывшего министра труда Александра Починка. Некоторые из них, как, например, представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский, галантно вальсировал с женой под вальсы Штрауса и Легара. Не обошлось и без торжественной части. Так, венский хор мальчиков «Wiener Saengerknaben», существующий уже более 500 лет, вдохновлял бургомистра Вены Михаэля Хойпла на приветственную речь.



Питание



ГАЛА-УЖИН – а это был настоящий парад поваров – возглавлял один из лучших поваров Австрии, шеф-повар всех венских балов Готтфрид Ганстереро. После этого – опять танцы: вальсы и польки, самба и румба, ча-ча-ча и танго.



Деньги



СТОИМОСТЬ билетов на бал колебалась от 12 000 до 45 000 рублей. За эти деньги предлагали место за столом выбранной вами категории, концертную программу с участием звезд мировой оперы, гала-ужин с широким выбором напитков, знаменитые венские сладости в Венском кафе и всю танцевальную программу в сопровождении симфонического и джазового оркестров. А вот в Австрии Оперный бал приравнивается к официальному приему под председательством президента Австрии. Здесь собирается политическая элита. Число приглашенных составляет порядка четырех с половиной тысяч. А цена «приглашения» – от 210 до 15 тысяч 988 евро. Самые дорогие билеты «в Оперу» стоят не более 250 долларов. Но вот каприз – зарезервировать столик или ложу на всю ночь – выльется в сумму от 5 до 15 тысяч.

От прошлых – к будущим

ЗА СТОЛАМИ гости говорили про историю и правила поведения на венских балах. Так, например, мы не без интереса узнали, что вопросом «потанцуем?» может пригласить женщину на танец только близкий товарищ, возлюбленный или муж. Просто знакомые в таких случаях спрашивают: «Разрешите мне иметь удовольствие пригласить вас на танец?» или: «Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами?» Другое. Ни одна воспитанная дама не должна разрешить себе, отказав одному кавалеру, идти сейчас же танцевать с другим. Так она может накликать на себя большие неприятности. Во время торжественной части бала приветствуется степенность и куртуазность. Пригласив даму, галантно проведите ее к избранному вами месту в зале и слегка откланяйтесь ей.