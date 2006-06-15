Нестора Махно сыграл Кот Бегемот

РОССИЙСКИЕ и украинские кинематографисты закончили в Киеве работу над съемками 12-серийного телефильма о знаменитом Несторе Ивановиче Махно (Михненко). Главную роль сыграл молодой, но очень популярный российский актер Павел Деревянко, известный столичным театралам по роли кота Бегемота в спектакле «Мастер и Маргарита» (Театр имени Станиславского). Ради роли Нестора Махно Павел Юрьевич Деревянко отказался от заманчивых московских предложений и с радостью уехал в Киев. Павел Деревянко родом из Таганрога, а корни у него украинские (да и сама фамилия тоже).

Кино про знаменитого анархиста влетело в копеечку: на съемки было истрачено более двух миллионов долларов. Но два известных российских продюсера – Феликс Клейман и Владимир Досталь (они и сделали заказ на 12-серийный фильм про Нестора Махно) – уверены, что картина себя окупит.

Нестор Махно давно стал мифический фигурой. Его часто сравнивают с Василием Чапаевым. А имя стало нарицательным во многом благодаря творчеству Алексея Толстого и Всеволода Иванова, а также и работам кинематографистов. Про батьку Махно рассказывали фильмы «Свадьба в Малиновке», «Служили два товарища», «Александр Пархоменко», «Мария» и др. И везде Нестора Махно откровенно высмеивали, представляли чуть ли не сумасшедшим.

Работать в логове Махно – Гуляйполе – кинематографистам не довелось: местечко до того изменилось, что воссоздать картины 1918–1921 гг. оказалось просто невозможно. Здесь куда не глянь – фабрики и заводы да линии электропередач. Поэтому съемки шли в городке Переяславль-Хмельницкий (час езды от Киева) в Музее народной архитектуры, где воссозданы целые села и крестьянские дворы. Здесь находятся целых 25 музеев (хлеба, почты, истории украинской православной церк­ви, пчеловодства, украинского рушника). А вот Бутырскую тюрьму, в которой когда-то сидел герой сериала, пришлось воссоздать на киностудии имени Довженко. Авось – еще пригодится...