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№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Новости

Сати Казанова уходит в самостоятельное плавание

 О ТОМ, что участница группы «Фабрика» Сати Казанова готовится к сольному проекту, заговорили неделю назад. Певице якобы надоело подстраиваться под группу и специально приглушать свою сексуальность, чтобы не забивать собой других участниц коллектива. Напомним, музыкальный контракт не позволяет участницам группы применять свои таланты отдельно друг от друга, а это нередко лишает их интересных и перспективных проектов.

 Сати Казанова разговоры о сольном проекте не комментирует. Но друзья певицы с охотой говорят о том, что она уже давно мечтает реализоваться сольно, но на это ей пока не хватает смелости. Однако некоторое время назад Казанова сделала первый шаг к самостоятельности – заключила партнерское соглашение с модным домом «ROUTA». Так что певица (без коллег по группе) является не только лицом его молодежного направления, но и равноценным партнером. Наверняка это прибавит ей решительности в карьерном вопросе уже в ближайшее время.

…а Вера Брежнева в семью?

 ПОХОЖЕ, группу «ВИА Гра» вновь ожидают перемены. Сексапильная блондинка Вера Брежнева решила вспомнить про семейный очаг и, как утверждают в киевской богеме, уйти из группы. Напомним, певица собиралась покинуть «ВИА Гру» вместе с Надей Грановской, но тогда продюсерам удалось оставить девушку в проекте. Сегодня Вера настроена категорично, и причина у нее серьезная. Говорят, ревнивый супруг поставил певице условие – либо группа, либо семья.

 Поскольку г-же Брежневой в последнее время все сложнее гасить семейные конфликты, ей, как когда-то ее коллеге Грановской, придется задуматься о смене имиджа и карьерного направления. Официально уход г-жи Брежневой ее менеджмент не подтверждает. Но продюсер «ВИА Гры» и по совместительству «Фабрики звезд» Константин Меладзе уже присматривается к кастингующимся на фабричный проект блондинкам.

Жанну Фриске вынуждают стать блондинкой

Ради нового ток-шоу про олигархов и статуса телеведущей звезда сменит имидж

 В ШОУ-БИЗНЕСЕ сегодня два увлечения – писать книги и вести телепередачи. Для мемуаров Жанна Фриске еще не созрела, зато выбиться в телеведущие посчитала делом чести. Как судачат в останкинских кулуарах, певице предложили вести программу под рабочим названием «Богатые и знаменитые».

   О жизни олигархов Фриске знает не понаслышке, поэтому ей наверняка будет чем удивить зрителей одного из центральных каналов. Чтобы артистка выглядела более женственно, ее попросили превратиться в блондинку. Так что не исключено, что ради статуса телеведущей Фриске рискнет своей шевелюрой.

   Пока смущает один факт – техника речи певицы далека от совершенства. Возможно, позднее Жанна будет брать специальные уроки. Сейчас на это не хватает времени. А вообще кому сегодня в шоу-бизнесе есть дело до профессионализма? Было б красивое тело – все остальное мишура…

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