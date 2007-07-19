Витаса считают в Китае мессией королевских кровей

Когда Витас решил попытать «певческое счастье» в Китае, коллеги по цеху ехидно посмеивались. Но за год работы на китайском музыкальном рынке певец, которого в нашей стране называли фанерщиком и сбитым летчиком, нашел ключик, отворяющий дверь в мировой шоу-бизнес. Сегодня он превратился в мессию для миллионов китайцев, которого в Поднебесной олицетворяют с божеством королевских кровей.

Фанерные жабры похоронили в России

В СВОЕ время появление Витаса на нашей эстраде наделало много шума. Имидж инопланетного существа с жабрами незамысловатая публика воспринимала за чистую монету. Интерес к артисту грамотно подогревали клипами, слухами и ореолом загадочности.

– Для старта артиста Витаса было вложено 2 млн. руб., – признается его продюсер Сергей Пудовкин. – Изначально ставку делали на яркость и непохожесть на других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Через три года период «человека-амфибии» закончился, и Витас попытался занять в шоу-бизнесе более «классическую» нишу. Но дела шли вяло, и Россия перестала быть лакомым куском для его «творческой самореализации». Тогда и решили – подсесть на Китай.

Неожиданно старый клип Витаса «Опера №1», снятый когда-то в Таиланде в интерьерах буддийского храма, стал самой горячей музыкальной новостью на канале MTV Asia. Теперь от парня млеют в Сингапуре, Гонконге, Тайване, Малайзии. А в полуторамиллиардном Китае его музыкальную «голосовую фишку» вообще стали считать лекарством от душевных болезней.

Кстати, в России недоброжелатели «ихтиандра» из Одессы долгое время утверждали, что высокий немужской голос Витаса – компьютерный и исключительно фанерный. Чтобы оградить себя от подобных упреков и не разочаровывать верящих в мессию китайцев, во время концертов Витас вынужден выходить в зал и петь несколько песен без микрофона. Похоронили в Китае и мифическую историю про жабры. Ни к чему она особе королевских кровей…

Любовь по-китайски – истерика с канализационным душком

КАК удалось выяснить «Аргументам неделi», сегодня за выступление Витаса китайские «концертники» готовы выплатить гонорар от 500 тыс. долларов.

– Если говорить о популярности, то нельзя не заметить тот факт, что альбом Витаса в Китае стал трижды платиновым, – гордится продюсер певца Сергей Пудовкин. – Что же касается России, то период яркого интереса к Витасу вряд ли повторится. Успех и зрительский интерес похожи на первую любовь, а она всегда проходит. Сейчас у Витаса в России период признания. Все спокойно и без массового фанатизма. Хотя недавно мы с аншлагами дали два сольника в Большом концертном зале в Питере.

– Говорят, что в Китае во время одного из концертов несколько человек едва не распрощались с жизнью?

– Это было после его концерта в Гуань Чжоу. Пришло огромное количество народу. А около пяти тысяч желающих на выступление не попали и ждали певца возле выхода из концертного зала. Так получилось, что мы с артистом и спецназом оказались в плотном кольце обезумевших фанатов. Началась давка, где-то люди дрались за автограф. Нам чудом удалось вырваться. Спецназ выводил нас с площадки через канализационные люки. В целях конспирации уезжали на машине скорой помощи.

Международный cкандал заказывали?

МАССОВАЯ истерия – не единственное, от чего в шоу-бизнесе подскакивает адреналин. Оказывается, и подарок от поклонников может вылиться в международный скандал. Во время отъезда из Китая поклонники презентовали Витасу тубус с картиной. На полотне певец был изображен в образе китайского принца. И все бы ничего, но в аэропорту Амстердама певца с продюсером задержали за провоз контрабанды. Как выяснилось позднее, подаренная картина была сделана методом шелкографии, а в шелк были вплетены золотые нити. В итоге продюсер Пудовкин попал в местный «обезьянник». Правда, благодаря влиятельным знакомым отсидел он там лишь сутки. Под залог в 25 тыс. евро продюсера выпустили, а дело прикрыли, не дав ему вылиться в международный скандал.

Как утверждают юристы, звезде и его менеджеру повезло, что за «контрабанду» их задержали не в Бангкоке. Там за образ принца, в котором певца изобразили на полотне, могли и «четвертовать». По их понятиям, подобного рода картину вполне можно принять за агитку или претензию на трон.

Китайский бизнес с мировым акцентом

ВО ВРЕМЯ своего очередного азиатского тура Витас планирует поразить публику не только концертами и своим «театрализованным» появлением на публике. Специально для китайских граждан певец запустил в производство линию мобильных телефонов. Пробная партия, выпущенная тиражом в 50 млн. экземпляров, будет продаваться только на территории Китая. Вслед за телефонами «новоиспеченный коммерсант» намерен взяться за майки и очки. Причем этой отрасли артист отдаст не только свое имя, но и дизайнерский талант.

А в конце этой недели Витас совмест­но с Кристиной Агилерой презентует в Японии новую машину «Ауди».

…В общем, у парня много планов не только на шоу, но и на бизнес. И у него в отличие от «Тату» есть не только интересная «идейная фишка» и желание «порвать Запад», но и отсутствие «периодического токсикоза». Так что война план покажет!