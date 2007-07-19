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Романтичный сатирик

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила О. Семенова  ]

Романтичный сатирик

 21 июля юмористу Михаилу Задорнову исполняется 59 лет. Мы попросили друзей Михаила Задорнова рассказать, каким они его видят. И вот какой портрет получился. 

 ПОЭТ Евгений Евтушен­ко:

 – Однажды нам предложили выступить вместе. Невиданный случай: на одной сцене – писатель-сатирик и лирический поэт. Мы с Мишей читали дуэтом мое стихотворение «Граждане, послушайте меня!». Я чувствовал рядом плечо товарища, мое второе «я». Хоть мы и разные люди, с разными характерами, но было ощущение, что у нас одна душа на двоих.

 Я ему как-то сказал: «Миша, ты не имеешь права как интеллигентный человек говорить «тупые американцы», потому что нет тупой нации, а глупые люди попадаются в разных странах». Он согласился со мной. Миша – русский интеллигент в пушкин­ском смысле. Пушкин тоже был и западником, и славянофилом одновременно. А Миша – антизападник и антиславянофил. Когда дело доходит до абсурда – он одинаково беспощаден ко всем.

 Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова:

 – Михаил был лучшим другом Лени. Они втроем с Владимиром Качаном работали в общем концерте, который так и назывался – «На троих». В этом составе они, три друга юности, выступали несколько лет. Это были вечера для души. Они общались, шутили, рассказывали анекдоты. Миша приезжал к нам в гости. Когда Лени не стало, он помог нам с памятником, с деньгами. Я ему очень благодарна и за моральную поддержку.

 Максим Галкин:

 – Я очень уважаю людей, которые способны в этой жизни от чего-то отказываться, даже если со стороны это кажется неразумным и нелогичным. Отказ в сиюминутных благах может вернуться сторицей в будущем. Сейчас он пишет книгу, но я надеюсь, что с эстрады он ушел не навсегда.

 Сергей Дроботенко:

 – Задорнов меня постоянно удивляет. Последнее потрясение я получил на днях, на даче Задорнова в Юрмале. Там все стильно, красиво, со вкусом, и домик, и беседка. Знаете, что мне больше всего понравилось на участке? Меня поразило, как выглядит чучело во дворе. Вместо головы – ведро с кепкой. Одето чучело в штаны фирмы «Ферре» и куртку от Версаче. В этом есть легкое пренебрежение к известным брендам. В этом весь Задорнов!

 Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 г. в Юрмале. Закончил Московский авиационный институт. В 1984–85 гг. – зав­отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1984 г. к Задорнову приходит настоящая популярность: по телевидению в передаче «Вокруг смеха» он прочитал рассказ «Два девятых вагона». Лауреат премий «Овация» и «Золотой теленок».

 Автор книг «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», 4-томника «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Кро­хотные звезды», «За­дори­нки», «Вдруг откуда ни возьмись», «Этот безумный, безумный, безумный мир».

 Любит картошку в мундире, овощные салаты, травяной чай и спортивный стиль в одежде.

 Девиз: Перестань хотеть – и у тебя все будет.

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