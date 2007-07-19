Романтичный сатирик
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила О. Семенова ]
21 июля юмористу Михаилу Задорнову исполняется 59 лет. Мы попросили друзей Михаила Задорнова рассказать, каким они его видят. И вот какой портрет получился.
ПОЭТ Евгений Евтушенко:
– Однажды нам предложили выступить вместе. Невиданный случай: на одной сцене –
Я ему
Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова:
– Михаил был лучшим другом Лени. Они втроем с Владимиром Качаном работали в общем концерте, который так и назывался – «На троих». В этом составе они, три друга юности, выступали несколько лет. Это были вечера для души. Они общались, шутили, рассказывали анекдоты. Миша приезжал к нам в гости. Когда Лени не стало, он помог нам с памятником, с деньгами. Я ему очень благодарна и за моральную поддержку.
Максим Галкин:
– Я очень уважаю людей, которые способны в этой жизни от
Сергей Дроботенко:
– Задорнов меня постоянно удивляет. Последнее потрясение я получил на днях, на даче Задорнова в Юрмале. Там все стильно, красиво, со вкусом, и домик, и беседка. Знаете, что мне больше всего понравилось на участке? Меня поразило, как выглядит чучело во дворе. Вместо головы – ведро с кепкой. Одето чучело в штаны фирмы «Ферре» и куртку от Версаче. В этом есть легкое пренебрежение к известным брендам. В этом весь Задорнов!
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 г. в Юрмале. Закончил Московский авиационный институт. В 1984–85 гг. – завотделом сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1984 г. к Задорнову приходит настоящая популярность: по телевидению в передаче «Вокруг смеха» он прочитал рассказ «Два девятых вагона». Лауреат премий «Овация» и «Золотой теленок».
Автор книг «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение»,
Любит картошку в мундире, овощные салаты, травяной чай и спортивный стиль в одежде.
Девиз: Перестань хотеть – и у тебя все будет.
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