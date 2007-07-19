Большой театр и на Новой сцене будет Большим
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]
Новый
НОВЫЙ сезон откроется 5 октября «Пиковой дамой» Чайковского в постановке режиссера Валерия Фокина и под музыкальным руководством Михаила Плетнева. Вторую оперную премьеру – «Кармен» – в оригинальной редакции 22 апреля представят специально приглашенный дирижер Юрий Темирканов и звезда оперной режиссуры англичанин Дэвид Паунтни. Но самой громкой премьерой может стать балетный проект «Короли танца» – аналог концерта трех теноров. Пять звездных представителей основных мировых балетных школ – американец Итан Стифел, кубинец Анхель Корейи, датчанин Йохан Кобборг, русские Николай Цискаридзе и Сергей Филин – по очереди станцуют спектакль о том, как
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