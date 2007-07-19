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Большой театр и на Новой сцене будет Большим

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

 Новый 232-й сезон Большого театра России пройдет полностью на Новой сцене. Руководство театра надеется, что основная сцена будет открыта в 2009 г., а на Новой обещаны две оперные премьеры, три балетные, филармонические программы оркестра Большого театра и активная гастрольная деятельность. Специальная программа «Большой – России» позволит в октябре в Ростове-на-Дону показать 2 оперы и 5 балетных постановок.

 НОВЫЙ сезон откроется 5 октября «Пиковой дамой» Чайковского в постановке режиссера Валерия Фокина и под музыкальным руководством Михаила Плетнева. Вторую оперную премьеру – «Кармен» – в оригинальной редакции 22 апреля представят специально приглашенный дирижер Юрий Темирканов и звезда оперной режиссуры англичанин Дэвид Паунтни. Но самой громкой премьерой может стать балетный проект «Короли танца» – аналог концерта трех теноров. Пять звездных представителей основных мировых балетных школ – американец Итан Стифел, кубинец Анхель Корейи, датчанин Йохан Кобборг, русские Николай Цискаридзе и Сергей Филин – по очереди станцуют спектакль о том, как псих-учитель «душил» своих учеников. Этот психологический балетный триллер Флеминга Флиндта по пьесе Эжена Ионеско в 1963 г. получил приз как лучшее европейское музыкальное произведение года после трансляции по Евровидению, победно прошествовал по миру и, наконец-то, добрался до России. Зрелище фантастическое и изысканное! Кроме обновленной датчанином Йоханом Кобборгом «Сильфиды» всех любителей балета 3 июля ждет настоящий сюрприз – возобновленный советский драмбалет «Пламя Парижа», кстати, многократно удостоенный Сталинской премии и в общей сложности сыгранный более ста раз. Этот балет, поставленный Василием Вайноненом в 1933 г., в 2007-м восстановит балетный руководитель Большого Алексей Ратман­ский. И есть все предпосылки, что «Пламя Парижа» станет событием исторического масштаба.

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