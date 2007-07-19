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ОТКУДА ВСПЛЫЛ ИХТИАНДР

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ЗОЛОТОНОСОВ ]

ОТКУДА ВСПЛЫЛ ИХТИАНДР
А. Вертинская и В. Коренев

 Ровно 80 лет назад был написан ставший впоследствии культовым роман Александра Беляева «Человек-амфибия». В 1961 г. вышел фильм-экранизация романа Беляева (реж. Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский). Фильм «Человек-амфибия» стал боевиком: небывалый массовый успех, 65 млн. зрителей. Таким образом, роман Беляева – не просто один из советских фантастических романов, но крупная веха в развитии СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ.

 ТЕМ интереснее внедриться в происхождение культового романа. Предшественников же у него оказалось два. Во-первых, французский писатель Жан де ла Ир (р. 1878), автор романа «Человек, который может жить в воде», опубликованного в июле – сентябре 1909 г. в 62-х номерах парижской газеты Le Matin. Во-вторых, анонимный автор романа «Человек-рыба», русской переделки французского романа, напечатанной в сентябре 1909 г. в петербургской газете «Земщина». Вот из этого материала, к 1928 г. прочно забытого, Беляев и создал свой культовый роман.

 Во французском романе действует некий Фульбер – иезуит, целью которого является достижение власти над миром. Это такой вариант Усамы бен Ладена начала века. Фульбер находит Оксуса, изобретателя и по совместительству хирурга, который пересаживает мальчику (его назвали Гиктанер) жабры молодой акулы, заменяющие одно легкое. Мальчик может находиться и в воде, и на воздухе. Действие, естественно, происходит на заброшенном острове в Персидском заливе, где оборудовано комфортабельное логово Фульбера и спрятаны его сокровища. Описания как лабораторий, так и чешуи Гиктанера сразу напоминают Ихтиандра и наш культовый фильм.

 После того как Гиктанер вырастает, злой Фульбер внушает ему ненависть к людям и обучает топить корабли и целые эскадры с помощью жутких торпед. Весь мир охватывает паника, Фульбер же предъявляет человечеству ультиматумы. В Марселе собирается международный конгресс для поиска выходов. Естественно, в дело вмешивается девушка-красавица, которую зовут Моизетта. Гиктанер и Моизетта влюбляются друг в друга. Благодаря Моизетте Гиктанер узнает о существовании Бога и осознает, что поступает дурно, уничтожая человечество. Вскоре он перестает подчиняться Фульберу. Международные силы порядка доставляют его в Париж, где светилы медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни. В итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Ура.

 Русская переделка романа появилась в антисемитской газете «Земщина». Осенью 1909 г. она была больше всего озабочена тем, чтобы на выборах в Государственную Думу не прошли кадеты во главе с Милюковым. Отсюда явный политический смысл, который был придан фантастическому сочинению: Фульбер оказался евреем, а власть над миром, которой он добивается, – это власть международного еврейства, желающего «поработить человеческую расу». Шестьдесят еврейских эмиссаров в разных странах подчинены Фульберу и работают на него. За этим исключением все сюжетные линии в русской переделке сохранены. Оксус пересаживает Гиктанеру жабры акулы, Гиктанер вырастает и начинает топить суда… Выясняется, что отцом Гиктанера является глава международных анархистов Северан. Фульбер выкупил его из тюрьмы и привез на свой остров, ибо террорист Северан нужен Фульберу для совершения зла.

 Похотливый Северан сразу влюбляется в Моизетту, в нее же влюбляется и Гиктанер, и между ними начинается соперничество. Потом Северан узнает, что Гиктанер – его сын… Попутно даются картины преступной деятельности русских анархистов и тайные заседания «Союза всемирного владычества евреев». В финале же Гиктанера доставляют в Петербург, где светила медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни. В итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Фульбер же исчезает. Ура.

 Как все это переработал Бе­ляев, общеизвестно. Фульбер и Оксус слились в образе доктора Сальватора, который пересадил мальчику все те же жабры молодой акулы. Гиктанер стал Ихтиандром, прекрасная Моизетта – прекрасной Гуттиэре, а анархист Северан, соперник Ихтиандра, стал жестоким Педро Зурита (который также унаследовал и алчность Фульбера). Отцом же Ихтиандра стал подручный Педро, индеец Бальтазар. Сюжетные функции перераспределились. «По-советски» изменилась и цель создания человека-амфибии: не алчность и желание власти над миром и людьми, а романтическое усовершенст­вование человечества для освоения океана, научно-техническая власть над водной стихией.

 Впрочем, эти рассуждения в романе звучат не слишком убедительно: переделав чужой сюжет, Беляев не смог найти неоспоримой мотивировки для произведенной Сальватором жуткой операции. Ибо никакими благими целями, ничем, кроме алчности, превращение человека в морскую рыбу не оправдаешь. Кстати, остались и следы прежней мотивировки: Педро пытается заставлять Ихтиандра поднимать со дна жемчуг и ценности, а на суде Сальватор говорил о найденных Ихтиандром сокровищах с затонувших кораблей и о генералах и адмиралах, которые могли бы заставить Ихтиандра «топить военные корабли». Иными словами, мотивировка главного сюжетного хода стала слабее, зато появились обширные ихтиологические и океанологические описания в стиле «Клуба кинопутешествий». Усилилась и лирическая линия, линия любви юноши-рыбы и красивой девушки. Потом именно эта линия завоевала сердца советских кинозрителей, любовавшихся Кореневым и Вертинской.

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