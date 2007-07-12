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№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Валерия продала память о бывшем муже

 ПЕВИЦА Валерия окончательно избавилась от прошлого. Загородный дом, право на который она отстаивала у своего бывшего супруга Александра Шульгина в суде, продан за 120 тыс. долларов. Владелицей особняка стала ведущая Алла Довлатова. Покупка потребовала капитального ремонта. Прохудившаяся крыша, дыры от пуль и старая сантехника производят удручающее впечатление. Несмотря на это, новая владелица дома своим приобретением весьма довольна. Что же касается Валерии, то обзаводиться недвижимостью в Подмосковье певица больше не намерена. Зато свить семейное гнездышко в Арабских Эмиратах она уже запланировала. Совместно с супругом певица вложила свои денежные средст­ва в строительст­во апартаментов в гостиничном комплексе «Фермонт» в Дубаи. В конце этого года объект будет сдан в эксплуатацию, и Валерия с семьей сможет летать туда на выходные.

«Блестящие» обзавелись юристом

 СОЛИСТКА группы «Бле­стя­щие» Настя Осипова защитила диплом и стала квалифицированным специалистом в области права. По словам девушки, дипломную работу «Риелторская деятельность» она написала сама. В будущем Осипова планирует всерьез заняться юриспруденцией. Пока же  свои знания она намерена применять в решении юридических вопросов внутри коллектива. Говорят, что продюсеры уже доверили «блест­ке» некоторые рабочие дела, нуждающиеся в юридическом контроле.  

Агузаровой приготовили бриллиантовый компас

 НА ДНЯХ «королева эпатажа» Жанна Агузарова отметила свое сорокалетие. Пышных гуляний не было. Впрочем, как и подарков. Коллеги по цеху поздравить Агузарову особо тоже не стремились. Зато свою преданность продемонстрировали по­клонники. В качестве подарка для Агузаровой приготовили компас, инкрустированный бриллиантами.

 – Мы целый год готовились к ее дню рождения, – признается руководитель фан-клуба Марина Рыбина. – Компас решили подарить, чтобы Жанна всегда могла найти дорогу домой. Украсили его бриллиантами, чтобы сделать ей приятное. Она ведь все-таки женщина, хоть и необычная.

 Презент обошелся поклонникам около 5 тыс. долларов. Преподнести его планируют в конце недели – на встрече Агузаровой с фанатами.

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