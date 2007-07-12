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«Мыльные пузыри» российского шоу-бизнеса

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

«Мыльные пузыри» российского шоу-бизнеса

 В шоу-бизнесе за успех любят и ненавидят. Именно он открывает двери в высший свет и дает право известному человеку на маленькие привилегии. Однако представители шоу-индустрии в погоне за статусом теряют «внутреннее содержание» и превращаются в «мыльные пузыри» с колоссальными амбициями и выпендрежем.

Успех «Тату» и Джулии Ковы – фальсификация?

 ЕСЛИ верить рассказам отечественных звезд, большая часть из них уже давно «порвала» мировой шоу-бизнес.

 – Ни у Алсу, ни у Киркорова, ни у Руссо нет широкой аудитории на Западе, – путаясь в произношении имен, утверждает Майкл Гэмп – тур-менеджер музыкальной компании. – Не знает звезд­ная мировая индустрия и про Аллу Пугачеву.

 Пожалуй, «Тату» – единственный проект, которому на время удалось втиснуться в мировой музыкальный бизнес. Правда, успех в целях поднятия рейтинга группы был серьезно преувеличен, а внедрение – точечным и неполным. После молниеносного взлета интерес к группе за границей начал рассеиваться, так и не закрепившись. Как судачат в кругах, приближенных к «Тату», западные партнеры группы недовольны тем, что коллектив не окупает вложенных в него финансов, поэтому проект периодически пытаются отправить «на покой».

 Покорение западного шоу-бизнеса нашей соотечественницей Джулией Ковой, о котором с подачи менеджмента артистки нам вдалбливали многочисленные СМИ, и вовсе не внушает доверия.

 Победительница конкурса «Мисс Россия – 2003» Юлия Ахонькова долго металась в российском шоу-бизнесе то под собственным именем, то под псевдонимом Джульетта. Теперь она предстала перед публикой как Джулия Кова. Несмотря на новое имя, имидж и поддержку влиятельного американского продюсера Скотта Сторча, девушка по-прежнему не блещет ни вокальными данными, ни идейной «фишкой». Зато в ее арсенале куча амбиций и историй о якобы близкой дружбе с Перис Хилтон и другими голливудскими дивами. По мнению продюсера одного из артистов, штурмующих Запад, ее слава – обычный мыльный пузырь, которым артистка пытается придать себе значимость и уйти от имиджа глупой модельки.

Маша Распутина играет в барыню

 ЕСЛИ говорить о понтах, которые придают значимость в тусовке, то их дедушкой в нашей стране считают Богдана Титомира. Несмотря на то что его звезда давно стала пеплом, музыкант, как и раньше, приезжает на тусовки на нескольких дорогих авто, а в его свите всегда есть парочка известных порномоделей.

 Маша Распутина о статусе и понтах тоже знает не понаслышке. Правда, в отличие от Титомира в качестве свиты она предпочитает респектабельных бизнесменов. К тому же, певице нравится чувствовать себя эдакой барыней, перед которой всегда должна быть расстелена ковровая дорожка. Вспыльчивая поп-дива в случае невыполнения договоренности может и из самолета не выйти.

Ради статуса Тимати затащил в постель К.С.

 РЭПЕР Тимати всю свою славу сколотил на понтах. Сначала Тима изображал из себя крутого мена – покупал эксклюзивные тачки и сорил деньгами. Вскоре образ богатенького транжиры наскучил, и он решил податься в мачо. Поначалу рэпер попросту устраивал перед камерами драки и угрожал через прессу певцу Владу Топалову. Но для статуса секс-символа такого «ребячест­ва» оказалось недостаточно. Видимо, поэтому недавно в Интернет просочилось видео, на котором Тимати предается плотским утехам с К.С. Наверняка их половая связь – обычная имитация, снятая в перерыве между съемками видеоклипа, в котором К.С. участвует вместе с Тимати. Но рейтинг Тимы после этого «инцидента» и возможности в приватной беседе с друзьями сказать «я имел К.С.» подрос.

 …Для чего такая «постельная слава» «светской телеведущей» К.С., пока не ясно. Ведь до этого в качестве выпендрежа девушка выбирала достаточно аристократичные атрибуты – ювелирку и машины с государственными номерками. Опять-таки долгое время она кропотливо создавала репутацию «гурманки» в любовных похождениях, выбирая только серьезных и респектабельных мужчин. Может, К.С. решила плюнуть на статус и стать ближе к народу?

…Земфира завела дружбу с олигархами

 ЧТО ни говори, но не модно сегодня рокеру быть свободным и бедным. Хочешь быть королевой рока – играй по правилам шоу-бизнеса и не забывай «кидать понты». После того как Земфира завела дружбу с олигархами и засветилась на Куршевеле, «девочка-скандал» перешла с банальных понтов (битья фотокамер) на новый уровень. На одном из мероприятий Земфира запросила целый отряд охранников. Ее машину сопровождал взвод спецподразделения милиции, а саму г-жу Рамазанову – профессиональные телохранители. Во время концерта певица не общалась с коллегами по цеху, как раньше. Направляясь к своему авто, которое в качестве исключения певице разрешили припарковать на территории закулисья, г-жа Рамазанова ехидно показывала артистам нецензурный жест.

…А Дайнеко копирует выходки Дженнифер Лопес

 ПОСЛЕ длительной творческой передышки Виктория Дайнеко вернулась в шоу-бизнес с новым хитом и понтами. Говорят, что после очередной фотосессии для глянцевого журнала у Дайнеко проблемы с самооценкой. Певица мнит себя чуть ли не королевой шоу-бизнеса и при любом удобном случае напоминает о своем сходстве с Дженнифер Лопес. Причем в последнее время Вика стремится подражать кумиру даже в выходках. А недавно Дайнеко, как и Джей Ло, завела себе телохранителей. Правда, на четверых охранников, как у голливудской дивы, певица раскошелиться не решилась. Так что пока звезду охраняют лишь двое «шкафообразных» мужчин.

А как у них…

 ИДОЛ панк-рока Игги Поп изобрел способ повышать себе настроение. Он желает, чтобы ему каждый день доставляли в номер отеля брокколи, которую он терпеть не может. Игги выбрасывает эту капусту, испытывая при этом большое моральное удовлетворение. Кроме капусты в список требований входят семь карликов, которые должны встречать его у отеля на спортивном «ягуаре» и сопровождать до концертной площадки.

 

 Мадонна требует ежедневно предоставлять ей новый, абсолютно стерильный унитаз. Отслуживший свой срок унитаз должен быть уничтожен, поскольку певица опасается, что кто-нибудь выставит его на аукцион ради потехи или прибыли.

 Дженнифер Лопес селится только в совершенно белых гостиничных номерах, с белой мебелью, обоями, бельем, элементами интерьера. Все помещения, в которых находится актриса, должны быть обставлены белоснежными лилиями и розами. Цветы обязаны менять три раза в сутки. Повсюду Лопес сопровождает многочисленная свита. Только за ее бровями ухаживают два специальных косметолога – по одному на каждую бровь.

 

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