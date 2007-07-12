ДЖИМ КЕРРИ в фильме ужасов
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi») ]
Знаменитый американский актер Джим Керри никогда не боялся экспериментировать. В результате он добился успеха и как комедийный актер, и как серьезный профессионал, который органично смотрится и в других жанрах – приключенческих блокбастерах, драмах и даже триллерах. Но Джим не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в ближайшее время еще и освоить профессию писателя.
– ДЖИМ, о чем Вы хотели бы написать книгу?
– У меня в планах не одна книга, а целых две! Первая будет для детей и, наверное, будет называться «Новый друг Синтии». Она будет о том, как люди боятся изменить
– Похоже, что Вы всерьез заинтересовались психологией?
– Возможно. Я даже допускаю, что бульварные издания попробуют поднять меня на смех, как они поступили недавно с Томом Крузом, над которым не пошутил в прессе только ленивый. Но так устроен
– Вы пробовали себя в разных жанрах. В каком из них работать было сложнее всего?
– В моем недавнем фильме «Номер 23» я играю в непривычном для меня жанре триллера.
– Но Вы же понимаете, что зрители ждут от Вас
– Конечно, понимаю. Но поймите и вы меня – я не хочу повторяться и постоянно делать одно и то же. По этой причине я отказался сниматься в продолжении очень коммерчески удачного фильма «Брюс Всемогущий». Во второй части вместо меня снялся замечательный актер Стив Каррел, и она называлась «Эван Всемогущий». Также, к сожалению, два новых комедийных фильма, в которых я планировал в ближайшее время сниматься, были перенесены на неопределенное время… Но не думайте, что комедия перестала быть моим любимым жанром! Сейчас я читаю несколько интересных и очень смешных сценариев, так что моим зрителям осталось ждать совсем недолго.
– Как Вы поддерживаете прекрасную физическую форму?
– Я регулярно бегаю. Причем не просто вокруг дома или по ближайшим улицам – я бегаю настоящий марафон! Естественно, начинал с небольших дистанций, но мне это так понравилось, что уже через пару лет тренировок я вышел на старт моего первого марафона. Также сейчас я беру уроки хоккея на льду. Ну а в свободное время люблю еще и «постучать» по груше. Вы, кстати, не хотите со мной поспарринговать? (Керри встает в боксерскую стойку.)
– Вы несколько раз бывали в Москве, не так ли?
– Да, я прилетал на личном самолете, как настоящая голливудская звезда! (Джим смеется.) Если же говорить серьезно, то даже не спрашивайте, во сколько мне обошлось горючее для самолета, чтобы пересечь океан и оказаться в России… Но я остался очень доволен этими поездками – я посетил много замечательных музеев и приобрел новых друзей. Думаю, что только представители прессы остались недовольны моими визитами, так как я не дал ни одного интервью…
– Вы производите впечатление очень счастливого человека.
– Так оно и есть! И в первую очередь благодаря моей Дженни – самой красивой девушке в мире, в которую я без памяти влюблен! И мне грех жаловаться на судьбу –
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