Умная голова на идеальном теле

Прима Большого театра России, мировая знаменитость, обладательница «балетного «Оскара» – приза «Бенуа де ля данс». Ее талантом восхищаются Михаил Барышников, Ролан Пети, Ив Сен-Лоран и лорд Ротшильд. Она танцует на лучших сценах мира – «Гранд-опера», Ла Скала, Ковент-Гарден, «Метрополитен-опера», Национальный театр Токио и Американский балетный театр. Говорит, что всего в жизни добилась тяжелым и честным трудом, а свой успех объясняет тем, что каждый спектакль старается прожить как маленькую жизнь. С балериной Светланой ЗАХАРОВОЙ встретился наш корреспондент.

– ВАС называют любимой балериной Михаила Барышникова. Какие отношения вас связывают?

– Барышников – мой кумир с дет­ства. В 2000 г. Мариинка приехала на гастроли во Францию. Мы готовились к выступлению в Версале. На генеральную репетицию, где я танцевала па-де-де Чайковского, пришел Михаил Барышников. Как я потом узнала, вскоре он позвонил директору «Гранд-опера» и порекомендовал обратить на меня внимание. Спустя какое-то время меня пригласили танцевать в этот прославленный театр в спектакль «Баядерка». А после дебюта в «Гранд-опера» обо мне стала писать вся французская пресса: «За последние десять лет Захарова – первая русская балерина, которая приехала работать в Париж». И началась цепная реакция, меня стали приглашать в другие театры и страны. Так в 21 год я стала известной на Западе.

– Выходит, что Барышников увидел Вас один раз на репетиции и даже не был с Вами лично знаком, когда протежировал Вас. Когда же вы встретились?

– У Михаила такой стиль поведения – он может прийти на спектакль, но никогда не заходит за кулисы. А если ему что-то нравится, передает свои поздравления через общих знакомых. Мы встретились прошлым летом в Нью-Йорке. Он пришел на нашего «Дон Кихота». После спектакля мы с артистами были приглашены на ужин в ресторан, где Барыш­ников тоже присутст­вовал. Он похвалил, дал мне несколько профессиональных советов. Мы просидели в ресторане пять часов. Михаил – интереснейший собеседник, яркая личность, и он невероятно харизматичен. Это был незабываемый вечер.

– Вас три раза приглашали в Большой театр, и только на четвертое приглашение Вы ответили согласием. Почему?

– Я думаю, что просто дозревала. Мне было 17 лет, когда меня первый раз позвали в Большой. Я ни физически, ни технически не была готова перейти сюда. Думаю, что я правильно сделала, и не жалею, что много лет проработала в Мари­инском театре. Я приш­ла в Большой театр уже готовой звездой, а не девочкой, которую еще нужно многому учить.

– Ваши друзья – представители элиты общества?

– Общаться с балеринами было престижно во все времена. Мои поклонники и друзья – обеспеченные люди. Но мне бы не хотелось говорить на эту тему. Скажу только, что всегда сталкиваюсь с огромным уважением к своей профессии и слышу много добрых слов даже со стороны людей, далеких от балета. Балерин уважают, потому что все понимают, какой это честный и тяжелый труд.

– У Вас изумительно красивое тело, как пишут критики, «тело – божественно приспособленное для балета». Как Вы ощущаете свою телесную одаренность?

– Имея тело и организм, идеально подходящие для балета, мне все время нужно думать головой. Ведь каждый шаг в пустоту – это либо травма, либо движение, которое выглядит смешно, некрасиво, неуклюже. На идеальном теле все огрехи, неточности очень заметны. Поэтому главное, что от меня требуется, – работать головой.

– Чтобы поддерживать форму, Вы придерживаетесь определенной диеты?

– Я непривередлива. Могу есть все. Получаю удовольствие и от изысканной кухни, и от простого домашнего бутерброда. Видимо, сказывается спартанское воспитание – когда я училась в Киевском училище и жила в интернате, в столовой нас кормили не очень вкусно. И чаще мы сами готовили – собирали продукты, у кого что было, и устраивали «пир».