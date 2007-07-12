КОШМАРЫ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

На уютном чешском курорте фестивалем живет весь город. Поскольку он наводнен русскими туристами, традиционным спросом пользуются русские фильмы, которых в этом году было предостаточно.

«ПРОСТЫЕ вещи» А. Попо­гребского, победившие на «Кинотавре», в Карловых Варах представили Россию в конкурсе, и небезрезультатно. Призы за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана достались непрофессиональному актеру Сергею Пускепалису и звезде отечественного театра и кино Леониду Броневому (кажется, это вообще первый международный приз Броневого). Вообще отношения, которые складываются между героями фильма в исполнении этих артистов, впечатляют своей нетривиальностью. На глазах сталкиваются две личности, одна из которых явно ведет свое происхождение еще от Адама и Евы, а другая подтверждает теорию Дарвина. Возникает полное ощущение, что на земле живут и как-то находят общий язык потомки тех, кто когда-то был изгнан из рая, и те, кто лишь недавно встал с четверенек.

То, что фестиваль в Карловых Варах большой (в следующем году ему исполняется 30), никто под сомнение уже не ставит. Сюда запросто приезжают звезды первой величины. На сей раз пожаловал Дени де Вито, который представлял новый фильм со своим участием «Спокойной ночи», легко общался с журналистами, посещал чешские ресторанчики, дурачился и проказничал. Так, получив в руки приз фестиваля, в основании которого круглая сфера, Дени де Вито не упустил случая погладить ее и сообщить публике, что видит в статуэтке очень много «муж­ского достоинства» и это женщинам по­нравится.

В более узком кругу он продолжил тему женщин в своей жизни, утверждая, что именно женщины – его главная мечта. Звезда осудила своих друзей, которые мечтают то о яхтах, то о лимузинах, когда есть женщины. И заодно отвела подозрения о нестандартных отношениях с Майклом Дугласом, с которым де Вито просто любит гулять вместе и купаться. И конечно, не обошлось без гастрономических подробностей, поскольку почетный гость фестиваля очень любит готовить. Может быть, потому что бабушка и дедушка родом из Италии. Во всяком случае, своим ресторанчиком в штате Флорида очень дорожит и всех, кто «любит тратить деньги», в этот ресторанчик приглашает. Однако, что значит – харизма! Будучи коротышкой, на сцене де Вито казался больше, чем все остальные!

Наибольший интерес в этом году привлекли фильмы, в которых содержались элементы экзотики и этнографии, фильмы о переселении людей из стран и континентов. Что подстерегает их на пути, на что готовы они пойти, чтобы осуществить мечту. Это и фильм Эммануэля Гриалса «Золотые врата» о морском путешест­вии италь­янских эмигрантов начала ХХ века в Америку и о том, как встретил их Новый Свет. Это и «Счастливые мили» Майкла Роланда о путешествии по безлюдной Австралии горстки нелегалов из Таиланда и прочих бедных государств, высаженных коварным лодочником в самом необитаемом месте. Фильм настолько исполнен трогательной иронии к бедолагам, у каждого из которых еще и свой национальный характер, настолько интересно рассказывает историю их передряг, что хотелось дать ему главный приз фестиваля.

Но ему присудили «специальный приз жюри», второй по значению. А первый ушел мрачному триллеру из Исландии «Яр-город» режиссера Балтасара Кормакура, наверное, из сочувствия к жителям маленького островного государства. Судя по фильму, концентрация убийств, болезней и наркотиков на душу населения в этом государстве зашкаливает. Так Карловы Вары протянули руку стране, которая, впрочем, тоже славится своими жизнерадостными минеральными источниками и родоновыми купальнями.