Сериал – тяжелая работа?

«Дочки-матери»

НИНА Усатова: Ско­рость работы иногда выбивает из колеи. Конечно, хотелось бы иметь побольше времени, чтобы вжиться в образ моей героини, пропустить его через себя, понять. Но в наш компьютерный век такие скорости стали нормой, и приходится к ним привыкать. Могу сказать, что на данном этапе все это мне интересно! Единственный минус – я не знаю, что будет дальше, история пишется на ходу. Материал не дают весь на руки. Но не думайте, что актеры в современных сериалах просто читают текст. У нас атмосфера и репетиции, как в полнометражном фильме!