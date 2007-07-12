Просветитель душ
Святослав Бэлза против божества по имени Рейтинг
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
Его родители были музыкантами и втайне мечтали, что и сын выберет ту же стезю. Но, как часто бывает, мальчика «перекормили» – и вместо консерватории он выбрал университет, факультет филологии. Но Его Величество Случай привел юного филолога на ТВ, которое вернуло его к музыке. Сегодня Святослав Бэлза ведет на канале «Культура» две передачи: «В вашем доме» и «Шедевры мирового музыкального театра».– У ВАС так много увлечений, что непонятно, кто же вы прежде всего: телеведущий, литературный критик или знаток музыкальной жизни?
–
– Беретесь за любую работу?
– Работы мне хватает.
– Почему Вы отказываетесь вести эстрадные концерты?
– Я сторонюсь не эстрады, а нашего
– Передача «В вашем доме» дважды номинировалась на «ТЭФИ». В этом году нет желания победить?
– Я был одним из первых академиков. И когда нас, «избранных», было мало, я говорил, что быть телеакадемиком – это уже большая честь, и поэтому они не должны выдвигаться на «ТЭФИ» и получать «ТЭФИ». Но господа телеакадемики не выдержали соблазна и стали усердно награждать друг друга… Если говорить обо мне, то я уже получил звание Народного артиста России, а это выше любого «ТЭФИ».
– На ТВ Вы с 1987 года. С чего началась Ваша история?
– Со столика в ресторане Дома журналистов. Это было в конце
– Вы 8 лет вели на ОРТ «Музыку в эфире». Вы сильно переживали, когда Константин Эрнст попросил Вас покинуть канал?
– Честно говоря, сильно попереживать я не успел, просто было некогда. Я писал, вел концерты, работал в Институте мировой литературы, вел на ТВЦ цикл «Игра в классику». А потом меня пригласили на канал «Культура».
– Как человек «Культуры», скажите, что хорошего есть на других, менее «культурных» каналах?
– Всегда смотрю новости, передачи Эдварда Радзинского, Виталия Вульфа, Николая Дроздова, кинофильмы… Я даже
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