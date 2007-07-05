В чем секрет смеха?

ЕЛЕНА Воробей: Нас учили в театральном институте, что артист – это тот, кто выходит на сцену максимум с ковриком. То есть, если ты можешь без декора взять зал, – это победа. В 93-м году на конкурсе «Ялта – Москва – Транзит» я вышла на сцену в школьной форме, с косичками и с бутербродом в руке. Этот простейший типаж помог мне собрать тогда все мыслимые награды. А главное, меня заметила Алла Борисовна Пугачева.

Я с детства хотела жить там, где танцуют и поют, но долго не могла определить свое амплуа: актриса, певица, клоунесса, пародистка? За восемь лет работы в Петербургском театре-буфф успела попробовать себя и как артистка эстрады, и как вокалистка. На путь истинный меня наставил Владимир Винокур. Именно знакомство с ним стало переломным в моей карьере артистки. И еще – абсолютно все тексты для своих пародий я придумываю сама.