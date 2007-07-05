В чем секрет смеха?
№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ЕЛЕНА Воробей: Нас учили в театральном институте, что артист – это тот, кто выходит на сцену максимум с ковриком. То есть, если ты можешь без декора взять зал, – это победа. В
Я с детства хотела жить там, где танцуют и поют, но долго не могла определить свое амплуа: актриса, певица, клоунесса, пародистка? За восемь лет работы в Петербургском
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес