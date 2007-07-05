«Фабрике» тесно в России
№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
К этому надо добавить 1,5 тыс. человек, принявших участие в заочном туре. К тому же дополнительный кастинг был организован в Киеве. Желающих стать «фабрикантами» набралось еще 1,5 тыс. человек. Но украинцы взяли не количеством, а качеством. В массе своей поют они гораздо лучше. Сказывается, видимо, замечательная народная украинская песенная культура. Самые лучшие певцы, как оказалось, живут в Луганске, и жюри даже заочно присудило этому городу звание «песенной столицы Украины». Теперь украинцы составят самую серьезную конкуренцию тем, кто мечтает вскоре вселиться в «звездный дом». В нынешнем отборочном туре для «Фабрики» благодаря заочной форме приема участвует и дальнее зарубежье – от Вьетнама до Израиля!
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