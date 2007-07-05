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№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
НА ДНЯХ «татушка» Лена Катина попала в скверную ситуацию. Ее машину изуродовали на мойке. Новенький джип, который певица пригнала для «марафета», изрядно покорябали. Не получив от технического персонала вразумительных объяснений, Лена попыталась выяснить отношения с их руководством. Диалога не получилось, и Катина, пропустив репетицию, направилась в милицию. После их вмешательства руководство мойки было вынуждено отправить машину в сервис, где ее заново покрасили.
Бачинского и Стиллавина выгнали с работы?
ТЕЛЕВЕДУЩИМ Геннадию Бачинскому и Сергею Стиллавину пришлось сменить одно из своих основных мест работы. Ведущих «попросили» с эфира на радио «Максимум». Говорят, шоуменам надоела «скупость» работодателя, и они в весьма резкой форме потребовали прибавки к зарплате. Их просьбу удовлетворять не стали, и ребятки отправились восвояси ни с чем.
Что же касается официальной версии, которой придерживается руководство радиостанции, расстаться пришлось
Актриса Гусева ушла в певицы
ЕКАТЕРИНА Гусева скоро составит серьезную конкуренцию многим отечественным певицам. Кинодива всерьез занялась певческой карьерой. Катя усиленно работает над своим вокалом и ищет хороший музыкальный материал. Недавно Гусева записала с Джанго лирическую композицию «Возвращайся, ты слишком далеко». В ближайших планах на эту песню уже намечена съемка клипа. Помимо Кати Гусевой и Джанго в видеоролике снимется актер Егор Бероев. Кроме этого, их дуэт уже приглянулся режиссеру Юсупу Разыкову, и он предложил украсить этой композицией свою магическую комедию «Беглянки».
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