НА ДНЯХ «татушка» Лена Катина попала в скверную ситуацию. Ее машину изуродовали на мойке. Новенький джип, который певица пригнала для «марафета», изрядно покорябали. Не получив от технического персонала вразумительных объяснений, Лена попыталась выяснить отношения с их руководством. Диалога не получилось, и Катина, пропустив репетицию, направилась в милицию. После их вмешательства руководство мойки было вынуждено отправить машину в сервис, где ее заново покрасили.

Бачинского и Стиллавина выгнали с работы?

ТЕЛЕВЕДУЩИМ Геннадию Бачинскому и Сергею Стиллавину пришлось сменить одно из своих основных мест работы. Ведущих «попросили» с эфира на радио «Максимум». Говорят, шоуменам надоела «скупость» работодателя, и они в весьма резкой форме потребовали прибавки к зарплате. Их прось­бу удовлетворять не стали, и ребятки отправились восвояси ни с чем.

Что же касается официальной версии, которой придерживается руководство радиостанции, расстаться пришлось из-за пониженного интереса к утреннему шоу Бачинского и Стиллавина. Но вот в чем вопрос: как интерес может упасть в тот момент, когда по всей стране активно создаются их фан-клубы и телепередачи с их участием получают хороший рейтинг? Может, все-таки дело не в слушателях? Интересная деталь: замену Бачинскому и Стиллавину уже нашли. В первых числах августа в утреннем шоу будут зажигать резиденты Comedy Club. Постоянными ведущими эфира станут Таир и Сестры Зайцевы.

Актриса Гусева ушла в певицы

ЕКАТЕРИНА Гусева скоро составит серьезную конкуренцию многим отечественным певицам. Кинодива всерьез занялась певческой карьерой. Катя усиленно работает над своим вокалом и ищет хороший музыкальный материал. Недавно Гусева записала с Джанго лирическую композицию «Возвращайся, ты слишком далеко». В ближайших планах на эту песню уже намечена съемка клипа. Помимо Кати Гусевой и Джанго в видео­ролике снимется актер Егор Бероев. Кроме этого, их дуэт уже приглянулся режиссеру Юсупу Разыкову, и он предложил украсить этой композицией свою магическую комедию «Беглянки».