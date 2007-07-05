ДЕТКИ В ШОУ-КЛЕТКЕ

Деньги из сегодняшнего шоу-бизнеса буквально выжимают. Публику уже не удивишь ни нетрадиционной ориентацией, ни увечьями. И если раньше пышногрудые блондинки были хорошим капиталовложением, то нынче новая мода. В качестве «свежатинки» развлекательная индустрия предлагает новое блюдо – детский шоу-бизнес. И в нем все по-взрослому: поклонники, нервные срывы, конкуренция. Только аппетиты у маленьких звездочек вполне умеренные, но частенько экономия на еще «не зубастых» представителях шоу-бизнеса выливается в серьезные проблемы с их здоровьем и психикой.

Близняшки Толмачевы посещают психолога

МАЛОЛЕТНИЕ звезды для российского шоу-бизнеса – товар штучный и востребованный. Детки наравне со взрослыми коллегами по цеху записывают в профессиональных студиях сольные альбомы, снимаются в собственных клипах и создают линию одежды. И если у их западных коллег преждевременный уход из детства и плотные рабочие графики компенсируются миллионными гонорарами, то отечественные звездочки зажигают за народную любовь и чисто символическую плату.

После победы на детском «Евровидении» близняшки Настя и Маша Толмачевы стали гордостью России и ее новым «звездным достоянием». Несмотря на свой десятилетний возраст, девочки уже подписали «взрослый» контракт с телеканалом «Россия», который решил спродюсировать этот проект.

– Мы очень благодарны телеканалу за возможность дочкам реализовать себя, – после года в шоу-бизнесе признается мама сестер Марина Толмачева. – Девочек обучают лучшие преподаватели, у них есть возможность посмотреть мир.

Чтобы у Толмачевых-младших не было перегрузок, родители зорко следят за тем, чтобы дочкам не задавали жесткого рабочего ритма. Однако детям приходится периодически посещать психолога. В распоряжении звезд имеется визажист, который перед публичными мероприятиями делает прически и накладывает им профессиональный грим, как у взрослых артистов.

До конкурса сестры Толмачевы были просто талантливыми школьницами из города Курска. Нужных для продвижения на звездный олимп финансов у родителей не было – зарплат учительницы музыки и работника завода с трудом хватало на поддержание семейного бюджета. Поэтому победа в конкурсе стала для семьи светом в окошке.

– Нам здесь нравится, – несмотря на усталость от работы в студии, говорят про шоу-бизнес сестрички Толмачевы. – Хотим спеть в дуэте с Ларисой Долиной и Аллой Пугачевой. Сегодня пели с Владимиром Винокуром песню из «Красной Шапочки». А вечером уезжаем домой.

У девочек все расписано буквально по минутам. Но мама Марина уверена, что, если в будущем дочки сами захотят уйти из шоу-бизнеса, она не будет этому препятствовать. А решат остаться – придется бороться за место под солнцем. Правда, как это делать и где искать деньги на раскрутку дочерей, она пока не знает. Ведь сегодня проект приносит им в основном не деньги, а возможность существовать в шоу-индустрии. Основная доля прибыли от концертов и выпуска альбома уходит в карман их продюсера.

Карине М. угрожают конкуренты?

В ОТЛИЧИЕ от Толмачевых родители Карины М. являются равноправным партнером с продюсерской командой своей дочери.

– Карина пришла в музыкальную сферу в четыре года, – признается ее мама Неля. – Учеба в эстрадно-джазовой школе дала свои плоды, и она начала побеждать в конкурсах.

Вскоре этого оказалось недостаточно, и талантливую девчушку решили определить в шоу-бизнес. Успех к Карине пришел год назад – когда ей исполнилось 12 лет. Карина и группа «Подъем!» буквально протаранила шоу-бизнес хитом про «Белые кораблики», но к успеху и условиям игры, которые им предложила российская индустрия развлечений, она и ее родители оказались не готовы.

– В отличие от Запада организаторы мероприятий не предоставляют специальные условия или страховку ребенку, – возмущается Неля. – Они еще стараются на его здоровье подзаработать. Так, во время концерта в Подмосковье организаторы решили сэкономить на осветительных приборах. В итоге участники «Подъема!» получили сильные ожоги кожи и чуть не лишились зрения, повредив сетчатку глаз. Был период, когда нам приходилось разрываться между учебой в школе и гастролями, – рассказывает мама звездной девочки. – Из-за серьезных эмоциональных нагрузок у Карины начались проблемы с иммунитетом, а позднее ей и вовсе пришлось перенести несколько операций.

После съемок в рекламе, где девочка простудилась, ей удалили гланды. Вскоре Карина вновь оказалась в хирургическом отделении. На операционный стол звезду привезли сразу после концерта. Стресс и нагрузки довели до того, что девочке пришлось удалять аппендицит.

– Недавно мы были вынуждены нанять ей охрану, – переживает мама. – Вот уже несколько месяцев ей поступают угрозы по телефону. Чтобы поймать недоброжелателя, мы обратились в охранное агентство. Карина и мы понимаем, что это издержки профессии и рано или позд­но с ними сталкиваются все публичные люди, – уверена мама звезды. – Делает ли это психически нездоровый человек или это один из элементов конкуренции в шоу-бизнесе, мы пока не знаем.

Точно одно – Карина достигла того возраста, когда взрослые коллеги по цеху стали относиться к ней не как раньше – к ребенку, а как к конкурентке. Пора дет­ских сюсюканий прошла, и за спиной стали злословить и плести интриги.

Децла специально подсадили на наркотики?

У МАЛЬЧИКОВ восхождение на звездный олимп тоже выливается в череду стрессов, а порой и комплексов. Продюсер Александр Толмацкий знает это не понаслышке. В свое время он грамотно продавал детский проект – сына Олега Газманова – Родиона. Позднее взялся за раскрутку собственного сына Кирилла, который предстал публике как рэпер Децл. Правда, став звездой, Толмацкий-младший ушел из дома, обвинил отца в его неправильном позиционировании и ударился «во все тяжкие». Знакомые артиста даже поговаривали о том, что Кирилл основательно подсел на марихуану.

– Шоу-бизнес вносит изменения в психику детей, – откровенничает Толмацкий. – В отличие от взрослых все дети подвержены звездной болезни. И бороться с этим невозможно. Когда постоянно говорят, что ты гениальный, ребенок «подсаживается» на это и не может без этого жить. Поэтому, когда про него забывают, он не справляется с комплексом «нелюбимчика». И старается чем-нибудь подменить реальность.

– Вы пытались защитить подопечных и своего ребенка от «издержек» шоу-бизнеса?

– Да. Но это не срабатывает. Извест­ный ребенок – это всегда мишень. В первую очередь для людей, которые занимаются наркотиками. Они намеренно подсаживают молодых артистов на эту дрянь, так как знают, что они смогут с ними расплатиться.

– С вашим сыном Кириллом произошло именно так?

– Курение травы – это его сегодняшняя идеология, которую ему навязали «доброжелатели» в детстве.

– Не планируете вновь заняться детским шоу-бизнесом?

– Если только за очень большие день­ги и под полную ответственность их родителей. А вообще я считаю, что эта ниша сегодня – одна из самых незащищенных. Помимо психологических факторов постоянно сталкиваешься в этом вопросе с отсутствием контрактной и законодательной базы по малолетним артистам.

…В жизни успешных кинодетей дет­ства тоже практически не существует. Паша Сердюк (сериал «Моя прекрасная няня»), чтобы в следующей своей работе не продешевить с гонораром, самостоятельно постигает азы продюсирования и учится вести деловые переговоры. Девятилетней Диане Шпак (сериал «Люба, дети и завод») порой тоже приходится нелегко. Иногда съемки идут по 10–12 часов в сутки, а нужно еще в школу ходить и уроки делать. Так что взрослые артисты частенько заставали ее во время съемочного перерыва в гримерке за «домашкой».

А как у них…

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ актриса

, номинированная на «Оскара» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме

, хоть и не получила награду, но сумела заявить о себе в Голливуде и стала восьмой в списке Forbes, заработав

.

Также в список вошли звезда сериала «Все ненавидят Криса» 14-летний Тайлер Джеймс Уильямс и 14-летняя поп-певица JoJo.

До второго места удалось добраться 17-летней звезде фильмов о Гарри Поттере Дэниелу Рэдклиффу. Его гонорар в прошлом году составил 13 млн. долл. за роль в картине «Гарри Поттер и Орден Феникса».