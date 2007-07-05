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БРЮС снова «орешек»

№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

БРЮС снова «орешек»
Брюс Уиллис, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше

 Брюс Уиллис прославился в середине 80-х, после всемирного успеха фильма «Die Hard» (видеопираты Советского Союза перевели тогда это название как «Крепкий орешек»). Позднее Уиллис снялся в двух продолжениях этой картины, а также во многих других известных фильмах – «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и так далее. Но публика требовала его возвращения к образу детектива Джона МакЛейна из «Крепкого орешка», и Брюс принял участие в новой серии – «Die Hard 4.0».

 – БРЮС, почему вы ждали почти 12 лет, прежде чем согласились сниматься в продолжении «Крепкого орешка»?

 – Все очень просто – мне не нравились те сценарии, которые киностудия «Двадцатый Век Фокс» предлагала взять за основу новых приключений Джона МакЛейна. Я являюсь большим фанатом первого фильма и считаю, что вторая и третья части бы­ли хорошими развлекательными картинами, но до уровня оригинального «Крепкого орешка» они не дотягивали. А делать очередное продолжение только из-за того, что предыдущие серии собрали хорошие деньги, мне не хотелось. И получилось, что я ждал не зря! В итоге мне предложили сценарий, в котором мой герой, обычный полицейский, сталкивается с компьютерными проблемами, в которых ничего не понимает. Но все равно он должен остановить международных террористов, которые задумали атаковать США.

 – А сами вы хорошо разбираетесь в компьютерах?

 – Мои дочки разбираются в них намного лучше! Если я чего-то не понимаю или у меня проб­лемы с электронной почтой – я тут же зову их на помощь! (Брюс смеется.) Сам же я могу почитать в Интернете новости, просмотреть и отправить пару писем – вот, пожалуй, и все. Кстати, мой герой в очередном «Крепком орешке» тоже нуждается в помощи паренька, который в два раза его моложе. Он не умеет стрелять и драться, как Джон МакЛейн, зато чувст­вует себя, как рыба в воде, в мире компьютеров и Интернета.

 – Вы с успехом играете в фильмах разных жанров – боевиках, драмах, комедиях. Как вам это удается?

 – Я начал свою карьеру в театре, а продолжил на телевидении. Несколько лет я снимался в успешном телесериале «Детективное агентство «Лунный свет» вместе с Сибил Шеппард. К тому моменту, когда я начал работать в кино, у меня уже была хорошая практика работы в разных жанрах. Кроме этого я всегда помнил о том, как тяжело мне было пробиваться в шоу-бизнесе, поэтому каждую новую работу я воспринимал с энтузиазмом и не боялся себя пробовать в разных амплуа.

 – С кем вы дружите в Голливуде?

 – О, у меня много друзей. К примеру, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Когда Сильвестр показал мне свой последний фильм «Рокки Бальбоа», я был поражен не только самой картиной, но и той физической формой, которую Сталлоне демонстрировал на экране. Ведь ему уже за 60! А с губернатором Шварценеггером я совсем недавно вместе ужинал. Я попросил Арнольда пролоббировать новое законодательство, которое удешевит киносъемки в Калифорнии. Он обещал поработать над этим.

 – Вы и сами находитесь в отличной спортивной форме.

 – Перед съемками я всегда много времени провожу в тренажерном зале, где занимаюсь со штангами и гантелями. Таким образом, становлюсь не только более мускулистым, но и более подготовленным к тем трюкам, которые предстоит выполнять. В новом «Крепком орешке» я сам дерусь, прыгаю, падаю... Профессиональный каскадер исполнил примерно 20% моих экранных трюков. Остальные 80% я исполнил самостоятельно. А накачанные мышцы помогают защитить кости и связки во время тех же драк и падений.

 – Чем вы занимаетесь в свободное время?

 – Музыкой. Моей рок-группе уже много лет, и скажу вам честно, что, если бы мне нужно было зарабатывать только этим, я до сих пор был бы барменом в Нью-Йорке... (Брюс опять смеется). Мы выпустили 2 диска и даже объехали с концертами порядка 15 городов. Но особого коммерческого успеха я на этом поприще не добился. Именно поэтому музыкой занимаюсь для души и в свободное время.

 – Кому вы благодарны за то, что добились успеха в Голливуде?

 – Моим зрителям. Причем не только в Америке, но и в других странах, в том числе и в России. Я был в Москве и знаю, что мои фильмы у вас популярны. Мне это приятно, и я действительно вам очень благодарен. Ведь только из-за того, что люди пошли смотреть мои картины в США, Европе, Азии, я и смог заявить о себе и продолжать сниматься последние 22 года. Поэтому я снимаю шляпу перед моими зрителями и говорю: «Спасибо!»

Александр НЕВСКИЙ,
Беверли-Хиллз, Калифорния
(специально для «Аргументов неделi»)

 От редакции: Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая Энциклопедия Фитнеса», а в 2007 г. на мировые экраны выходит супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).

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