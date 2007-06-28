//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Булыкина наградили степенью и ролью в кино

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]

 ИГОРоК московского «Динамо» Дмитрий Булыкин доказал, что может не только голы забивать и на светских раутах тусоваться, но и заниматься научной работой. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте».

 – Мне интересно заниматься научными изысканиями, – признался нашему корреспонденту г-н Булыкин. – Не исключено, что это не последний мой научно-исследовательский опыт.

 Дальнейшие планы по самореализации Дмитрий держит в секрете. Но, по всей видимости, они у него не только спортивные, а еще и творческие. Говорят, футболист может оказаться на съемочной площадке. Его пытаются заманить в кино «про плохих парней».   

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В Госдуме депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить в стране летние каникулы школьников и студентов до октября. Таким образом Власов предлагает решить проблему с туризмом в стране и дать возможность студентам получить рабочий опыт.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//Здоровье

Восемь возможных предвестников остановки сердца перечислили доктора

Восемь возможных предвестников остановки сердца перечислили доктора

Специалисты рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о будущей остановке сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Юмориста Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову впервые сфотографировали вместе на мероприятии. До этого они вместе были запечатлены лишь на снимках, сделанных папарацци.

//В мире

В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

Глава Управления здравоохранения Антальи Унал Хюлюр опроверг слухи о том, что у погибшей на курорте 16-летней россиянки во время вскрытия врачи изъяли внутренние органы.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Исследователи рассказали о способах борьбы с депрессивным расстройством, не предусматривающих прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, выложенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате".

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске

Горячий ТОП региональных новостей: Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: кража утюга в Твери, пряники с «сюрпризом» в Новосибирске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Политика

Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Как сообщила пресс-служба главы РФ Владимира Путина, российский президент поздравил своего коллегу. И сделал это дважды.

//Здоровье

Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

Специалисты рассказали, какие алкогольные напитки наносят наибольший вред человеческому организму. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Политика

Армения отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Армения отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве, отметив, что это - "принципиальный вопрос".

//Новости партнеров

//Политика

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Государственный долг официального Минска снизился до 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил белорусский Минфин. Ведомство отчиталось о состоянии государственного долга и выплатах.

//В мире

Мнение: Картина «Долгая дорога в дюнах» - издевательство над трагедией латвийского народа

Мнение: Картина «Долгая дорога в дюнах» - издевательство над трагедией латвийского народа

Латвийский пастор Гунтис Калме высказал свое мнение о классике советского кино: он считает, что картина «Долгая дорога в дюнах» - прославление оккупационного режима, где изуродованы исторические события.

//Здоровье

Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту

Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в России в скором времени появится альтернатива пробе Манту для выявления туберкулезной инфекции.

//В мире

Личная помощница Трампа была уволена

Личная помощница Трампа была уволена

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. По данным Politico, это связано с тем, что она рассказала журналистам подробности из жизни главы Вашингтона.

//Общество

Укусы обезьян и гастрит: какие травмы получают россияне на отдыхе?

Укусы обезьян и гастрит: какие травмы получают россияне на отдыхе?

Российские страховщики рассказали, с какими травмами россияне чаще всего сталкиваются во время заграничного отдыха. В числе лидеров оказались укусы обезьян.

//Интервью

Актриса Жозиан Баласко: Я никогда не смогу сыграть красивую женщину

Актриса Жозиан Баласко: Я никогда не смогу сыграть красивую женщину

Мадам Баласко пишет и ставит весьма успешные пьесы, но кинематограф узнал ее по роли Коллет в знаменитом фильме Бертрана Блие «Слишком красивая для тебя», где ее партнерами были Кароль Буке и Жерар Депардье.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
5

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры