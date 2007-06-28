Светлану Светикову отчислили из вуза...
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]
СЪЕМКИ в фильме «Нас не догонят» обернулись для певицы Светланы Светиковой серьезными проблемами. Начинающую актрису со скандалом отчислили с первого курса ГИТИСа.
По официальной версии – она пропустила очень много занятий, а предупредить о причине отсутствия забыла. Однако, как признались в окружении певицы, Светикова предупреждала деканат о своем отсутствии, но ее причину посчитали неуважительной.
Позднее девушка попыталась урегулировать конфликт, но это только усугубило ситуацию. В итоге певице в резкой форме объяснили, что для первокурсницы должна быть важнее учеба, а не «самодеятельный» дебют в кинокартине.
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