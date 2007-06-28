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«Фабрика» выживет «звездных старожилов» из бизнеса

Новая порция еще не родившихся «фабрикантов» уже сбила цены на выступления известных артистов и прикрыла эфиры на радиостанциях

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]

«Фабрика» выживет «звездных старожилов» из бизнеса

 Когда на Первом канале стартовала первая «Фабрика звезд», старожилы шоу-бизнеса ехидно посмеивались над молодыми кандидатами в звезды. Позднее, чтобы засветиться на самом рейтинговом и центральном канале, многим популярным и известным артистам пришлось буквально проситься в «звездный дом» «на подпевки» и играть по правилам, которые им настойчиво предлагала новая «фабричная» индустрия. Сегодня «матерые» артисты благодаря «фабричной» поросли могут и вовсе оказаться не у дел.

Варум выживают из шоу-бизнеса?

 ПОХОЖЕ, время чесов и колоссальных кассовых концертных сборов для наших артистов закончилось. По крайней мере, для большинства из тех, кто не входит в основной костяк артистов «первой кнопки». Раньше за летний период поющая братия могла «закалымить» денег и на клип, и на его ротацию, и на бутерброды с икоркой. А в этом году, чтобы конкурировать с «фабричными», старожилы шоу-бизнеса вынуждены занижать свои аппетиты и стоимость.

 – Если до «Фабрики звезд» артисты уровня Игоря Николаева, Анжелики Варум не вылезали из гастролей и имели с них хороший куш, то сегодня их периодичность резко упала, – почти шепотом признается тур-менеджер концерт­ного агентства Алена. – Но из-за привычных «понтов», которые придают звездам значимость, артисты боятся откровенничать на эту тему и делают вид, будто у них все «в шоколаде». В действительности, чтобы заработать этим летом себе на прожиточный «минимум», многие артисты вынуждены занижать гонорары и пересмотреть райдеры. К примеру, если в прошлом году Михаил Боярский стоил около 15 000 долл., то в этом готов обсуждать работу и за 10 000 «зеленых». Максим Покровский периодически тоже работает за 10 000 долларов. Ирина Салтыкова, чтобы не выпасть из концертной обоймы, снизила свою 15 000-евровую планку до 8–10 тыс. долларов. Татьяна Буланова упала с 12 000 до 8000 долларов. С народной любимицей Валентиной Толкуновой этим летом концертные агентства готовы обсуждать гонорар от 3000 долларов. Кстати, еще весной артистка стоила от 7000 долларов.

 – Это не мы диктуем свои условия и цены, а рынок, – утверждает организатор концертных туров из «Агентства Праздников» Андрей Шкуратов. – Отмечу, что есть артисты, которые держат свою планку несмотря ни на что. Но каждый поток «фабрикантов» – это новая коррекция цен и проблем для «стареньких».

 «Новоиспеченные звезды» прочесывают все российские регионы, выжимая из них тощие гастрольные деньги. При этом они забивают собой и все основные эфиры на телевидении и на радио. А это – важнейшая составляющая, которая и делает востребованным любого артиста. Кстати, ходят слухи, что на радиостанциях уже завели «черный список» для «непригодных» артистов. Эфирные сетки не резиновые. Поэтому радиостанции и ставят в эфир в первую очередь то, во что вкладывает деньги их «деловой партнер». И неважно, погаснет эта звезда сразу после гастрольного тура или досветит до «Евровидения».

Фабрикант Мироненко делает «кассу» Пугачевой

 ОДНИМ из партнеров и продюсеров «Фабрики звезд» в свое время побывала и Алла Пугачева. Пожалуй, она единственная из продюсеров, кто учил своих подопечных не только «рвать зал», но и вкалывать по полной программе. Правда, как и остальных «фабрикантов», учеников Пугачевой вскоре после гастрольного чеса забыли. Разве что Наталье Подольской благодаря скандалу с бывшим спонсором и свадьбе с Владимиром Пресняковым все же удалось задержаться на олимпе. Долгое время Алла Борисовна покровительствовала и Кукарской. Но доверие Пугачевой девушка не оправдала. Зато подфартило другому «фабриканту» – Майку Мироненко. Чтобы сделать из него настоящего артиста, а заодно добавить в собственную концертную программу «свежачка», Примадонна доверила молодому человеку вместе с ней, как говорят в шоу-бизнесе, «делать кассу».

 С недавнего времени «фабрикант» гастролирует вместе с Пугачевой, ездит лучшим классом, живет в приличном и отдельном гостиничном номере, работает в ее концерт­ной программе. Пока ее концертная деятельность и цена остаются непоколебимы.

 Зато ходят слухи, что не все гладко стало с концертами у ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Вот он и решил реализовывать себя еще и на других поприщах – песни пописывать и вновь в продюсеры подасться. В фавориты Киркоров тоже присмотрел себе «фабриканта» – Диму Колдуна из «ФЗ-6». Правда, говорят, что его «миссия» – сделать из звезды настоящего артиста – находится под угрозой, так как не удается договориться о правах на Колдуна с его «хозяевами» по контракту.

Королеву вынудят признаться в мордобое?

 СЕГОДНЯ помимо «Фабрики» и «Народного артиста» за заработки на поприще шоу-бизнеса взялся и «Дом-2». Его участники тоже стали ездить на гастроли по стране. Правда, в отличие от двух других их основным профилем пока все же является  «строительство любви».

 – Недавно у меня на одной из «центральных» радиостанций не взяли песню, – жалуется певица Марина Хлебникова. – Говорят, хороша, но места нет, эфир забит полностью. Включаю кнопку, а на этом радио одна «Фабрика». Я понимаю, что «Фабрика» – это чистой воды коммерческий проект, доказавший свою прибыльность по всему миру, но в первую очередь это прибыльность для владеющего медиа­холдинга, а артист – всего лишь сырье. Поэтому я не рвусь выяснять отношения или уходить в оппозицию.

 Многие артисты помимо пения ищут и другие ниши для бизнеса. Опять-таки заработок дополнительный не помешает, да и «запасной аэродром» может пригодиться. Лада Дэнс открыла кадровое агентство. Наташа Королева вооружилась косметической линией. А чтобы поддержать звездный статус и «имя», решила выпустить книжную исповедь. Говорят, что ради повышенного гонорара и своего рейтинга певица согласилась рассказать интимные подробности свой жизни с Николаевым, о том, как избила его любовницу и увела его у предыдущей жены.

 Ирина Салтыкова, Борис Моисеев, Алена Свиридова тоже взялись за перо. Причем у последней это очень даже неплохо получается. Тиражи с ее «литературными опусами» разлетаются, как горячие пирожки.

 Вот уже несколько лет в Китае активно работает Витас. «Ночные снайперы» приглянулись в Японии. Николай Басков уверенно штурмует Европу. Сексапильная Ирина Нельсон, экс-солистка «Рефлекса», недавно вновь ушедшая в сольный проект, пользуется успехом в Арабских Эмиратах. Певица с супругом даже обзавелись там недвижимостью.

 

 

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