В отечественной «Санта-Барбаре» будет играть жена Лимонова?

«АРГУМЕНТЫ неделi»: Жена Эдуарда Лимонова, актриса Катя Волкова (главные роли в сериалах «Next», «КГБ в смокинге», фильме «Живой» и др.), будет сниматься в 250-серийной(!) мелодраме для канала «Россия». Как ей удалось пройти кастинг?

Катя Волкова:

ФИЛЬМ снимает актер Борис Невзоров. Это его вторая работа в качестве режиссера. Съемки уже начались, и, чтобы из-за меня не возникло проб­лем у съемочной группы, я сама напомнила, кто мой муж. Но, по моим сведениям, список артистов утверждался руковод­ством ВГТРК. Против меня никто ничего не имел.

Я все же актриса, а убеждения Эдуарда к кино отношения не имеют. Фильм про любовь. Мою героиню спасает нашедший ее в лесу… медведь.

У продюсеров, правда, возникли опасения – на съемочной площадке медведи зачастую ведут себя непредсказуемо, но от идеи заменить его на волка приш­лось отказаться. Медведь, всем известно, символ новой России.