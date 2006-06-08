Данелия заканчивает снимать анимационный фильм «Кин-дза-дза»

В СВОЕ время блестящую работу известного кинорежиссера – двухсерийный художественный фильм «Кин-дза-дза» – посмотрели миллионы как советских, так и зарубежных зрителей. Фильм о планете Плюк галактики Кин-дза-дза вышел в прокат в далеком 1986 году. Евгений Леонов играл чатланина Уэфа, Юрий Яковлев – был пацаком Би. В Японии фильму Георгия Данелия посвящен целый сайт. В России, оказывается, есть сообщества «чатлан» и «пацаков».

Сценарий картины был написан Георгием Николаевичем совместно с Резо Габриадзе. Работа над ним продвигалась мучительно медленно. Мэтр шутил так: «Резо, как долго мы уже работаем?» Габриадзе отвечал: «Гия, видишь милиционера напротив посольства? Помнишь, в каком чине он был, когда мы начинали? Он был старшиной, а теперь – младший лейтенант. Вот сколько времени мы с тобой работаем».

Идею создать мультипликационный вариант «Кин-дза-дзы» Георгий Николаевич вынашивал несколько лет. Архитектор по своему первому образованию, Данелия прекрасно рисует. Всех своих персонажей для «взрослой» «Кин-дза-дзы» он нарисовал карандашом сам. Сценарий анимационного фильма будет в корне отличаться от художественной картины, но замысел почти тот же: его рисованные человечки просто попадают теперь на другую планету.

На создание мультика у мастера ушло тоже несколько лет. Время демонстрации – 1 час 30 минут. Сценарий был написан Георгием Данелия в соавторстве с Андреем Усачевым. Музыку к анимационной «Кин-дза-дзе» написал композитор Гия Канчели (он пишет мелодии для всех «грустных» комедий мастера).

Георгий Данелия не скрывает, что «это очень дорогой мультипликационный фильм». По слухам, на его создание мастеру потребовалось более 3 млн. рублей. И совсем скоро «мультяшная» «Кин-дза-дза» появится на наших экранах.