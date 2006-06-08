Мусульмане устроили диалог

В «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ» прошел светский мусульманский прием. Икмэк (специальный хлеб), кулламу (бишбармак), бэлиш (мясо-крупяное блюдо), многочисленные овощи и фрукты, красные и белые вина подавали на банкете в честь конференции «Россия–Исламский мир: стратегический диалог». Она приурочена к 15-летию создания Исламского культурного центра России.

Но, прежде чем пройти на званый ужин и приобщиться к культурным традициям ислама, на конференции выступил президент Исламского культурного центра Абдул-Вахед Ниязов, который поведал об успехах ислама. После чего председатель Совета Муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин наградил бывшего главу Республики Дагестан М.-А. Магомедова высшей наградой – орденом «Фахр». К мусульманам на конференции примкнул и госсекретарь Союза Россия–Беларусь Павел Бородин, который рассказал о дружбе народов нашей страны.

Светский прием от мусульманского народа – зрелище невероятно красивое: гости в национальных одеждах, танцоры, исполняющие традиционные народные танцы, песни на арабском языке. Ближе к закату один из муфтиев, поднявшись на второй этаж банкетного зала, совершил намаз (надо заметить, что гости, будучи светскими людьми, традиционного почтительного поклона совершать не стали, ограничившись лишь сдержанными кивками по направлению к заходящему солнцу и едва слышимым «Аллах акбар!»).

За происходящим в зале также наблюдали и два православных батюшки. Среди именитых гостей присутст­вовали депутат парламента Турции, зампред ОБСЕ г-н Ялчинташ, первый заместитель министра по делам вакфов Кувейта д-р Адель аль-Фалях, заместитель генерального секретаря Всемирной организации исламского призыва д-р Омар Фархад, писатель Чингиз Айтматов, председатель комитета национальной безопасности Казахстана, племянник президента страны Кайрат Назарбаев, известный узбекский богослов Мухаммад Садык, переводчик Корана Иман Валерия Порохова.