Евреи получили по заслугам

В МОСКОВСКОМ ев­­­­­­рей­­­­ском общинном цент­ре в Марьиной Роще желающих и сочувствующих приобщали к Торе. Мы посетили выставку художника Елены Флеровой «Тора и история» – картины, как можно догадаться, посвященные культуре и истории еврейского народа. Елена Флерова еще известна тем, что нью-йоркский раввинат принял уникальное решение: это первая женщина, которую впустили в мужской зал синагоги. В этот день ей еще и вручили орден Екатерины Великой I степени.



Глава Комитета Госу­дар­ст­венной думы по культуре Иосиф Кобзон, прибывший на открытие выставки с супругой Нелли (которая, кстати, удостоилась номинации «Блондинка со штампом», в просторечии – официальная жена в конкурсе «Бриллиантовая шпилька»), перерезал ленточку. Иосиф Давыдович весь вечер шутил, рассказывал главному раввину России Берл Лазару и всем присутствующим еврейские анекдоты. Он пел, а также сетовал, что ему, бедному, приходится разрываться между визитами в синагогу и Храм Христа Спасителя.

Тут же президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Виктор Шевченко вручил Иосифу Коб­зону орден Михаила Ло­мо­но­сова за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, способствующие процветанию, величию и славе России. А Федерация еврейских общин России и Московский еврейский общинный центр наградили его же почетной грамотой за огромный вклад в развитие культуры и искусства российского еврейства. Награды на этом не закончились.

Орден Михаила Ломоносова был вручен Берл Лазару. Растроганный, он определил художницу как «дар, посланный Богом». Критичным взглядом выставку окинул председатель Союза театральных деятелей России и член Общественной палаты Александр Калягин. Он остался очень доволен. Другие гости – композиторы Александр Добронравов и Аркадий Хоралов, певцы Виктор Салтыков, Кай Метов, актеры Евгений Герчаков, Борис Хмельницкий, Алек­сандр Пятков и Станислав Садальский, режиссер Борис Грачевский, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко, телеведущая Наталья Дарьялова, посол Хорватии в России Божо Ковачевич, президент департамента по безопасности в области культуры и духовного образования АБОП, академик Ефим Петров – завершили вечер песнями и разнообразными тостам в ресторане.