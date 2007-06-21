Олег Янковский в Париже стал диссидентом

Известный российский режиссер Роман Балаян («Полеты во сне и наяву», «Поцелуй», «Две луны, три солнца») в эти июньские дни снимает в Париже, на Монмартре, картину «Избранник». В главных ролях – блистательный Олег Янковский и ослепительная Оксана Акиньшина.



ЭТО психологическая драма о судьбе писателя-диссидента. Кинодраматург Рустам Ибрагимбеков («Белое солнце пустыни») написал сценарий этого фильма по мотивам произведений писателя Дмитрия Савицкого. Писатель-эмигрант с 1978 г. живет в Париже. Савицкий – автор передачи «49 минут джаза» на радио «Свобода». Его книги переведены на французский, английский, итальянский и испанский языки.

Фильм поначалу планировали снимать в России, на российские деньги, но продюсер картины Олег Кохан переманил Балаяна в Киев. Бюджет фильма составляет 17,5 млн. гривен. Съемки долгое время шли в столице Украины. И теперь группа перебралась во Францию.

В жизни Янковского до сих пор называют «счастливчи­ком». Интересен приход Янковского в кино.

В 1967 г. Саратовский театр, в котором работал 23-летний актер, гастролировал во Львове. Янковский зашел в гостиничный ресторан. За одним из столиков сидел режиссер Владимир Басов с женой Валентиной Титовой и актерами фильма «Щит и меч». Обсуждали, как найти артиста на роль Генриха Шварцкопфа. Титова, показав на Олега, сказала: «Посмотри, вон типичный арийский юноша». Янковского пригласили сниматься. И это был перелом в его судьбе. Потом был фильм «Служили два товарища». На съемках фильма «Гонщики» актер попал в аварию. На Янковском сгорела кожаная куртка, но на нем самом не оказалось ни одной царапины.

Евгений Леонов, тоже снимавшийся в «Гонщиках», вернувшись в Москву, без конца рассказывал в Ленкоме о «счастливчике Янковском». Имя актера услышал режиссер Марк Захаров. Вскоре Янковский вышел на сцену театра Ленком. За 40 лет народный артист СССР Олег Иванович Янковский снялся более чем в 100 картинах.

Фильм «Избранник» появится на экранах России весной 2008 года.

