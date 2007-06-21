Миша Бартон преследует «Тату»
Актриса сыграет в голливудском блокбастере их фанатку
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]
О ЧЕМ бы ни злословили про «Тату», но факт остается фактом – группа попала в мировую историю шоу-бизнеса.
В Голливуде решили экранизировать их путь к славе. Кстати, Юля Волкова и Лена Катина не единственные звезды, приглашенные в картину.
Вторую главную роль получила популярная кинодива Миша Бартон. Помимо истории «татушек» в фильме будет отслеживаться еще одна сюжетная линия, связанная с их ярой фанаткой. Миша сыграет поклонницу «татушек», которая сбежала от родителей, живущих в российской глубинке.
Чтобы лучше прочувствовать свою героиню, Бартон уже берет частные уроки русского языка, изучает литературу и историю. На долю ее героини выпадет немало невзгод – это и извращенцы, и металлисты, и прочие недоброжелатели. При этом она встретит своего принца, который поможет «российской Золушке» в ее мечте – стать моделью и встретиться с Юлей и Леной.
О «Тату» зритель тоже узнает много новых откровений. В общем, американский экшен картине обеспечен.
Из российских актеров на роли в фильме утверждены Олеся Судзиловская, Алика Смехова.
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