У «бедной Насти»проблемы с волосами
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]
ПРОДОЛЖЕНИЕ сериала «Бедная Настя», который, по слухам, пришлось приостановить из-за финансовых сложностей, все-таки будет. Под грифом секретности кинокомпания уже приступила к подготовке съемочного процесса.
В новых сериях зритель увидит полюбившихся ему героев в прежнем внешнем обличии. Правда, опасение у съемочной группы вызывает главная героиня, которую играет Елена Корикова. По фильму ее персонаж блондинка, а Елена не так давно предстала общественности в образе роковой брюнетки. Если Корикова решится резко перекрасить волосы, она их может попросту лишиться.
К тому же нельзя не заметить, что и с лицом актрисы произошли изменения. Аккуратненький ротик стал более «пухлым». Отказываться из-за этого от актрисы кинокомпания не собирается. По крайней мере на сегодняшний момент. Зато уже обдумываются варианты париков для Кориковой. Говорят, что экономить на них компания не намерена.
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