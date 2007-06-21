Михаила Гребенщикова упрятали в деревню под Ростовом

МОДНЫЙ шоумен и певец Михаил Гребенщиков недавно познал на себе все прелести деревен­ской жизни. Для съемок в художественном фильме «Егорино горе» привыкшего к комфорту артиста увезли в маленькую деревеньку Поречье, что под Ростовом.

– Мне, как и моему персонажу, приходилось на ходу подстраиваться под незнакомую ситуацию, – объясняет Гребенщиков. – Я играю продюсера, который сбежал из Москвы от бандитов и, прячась в деревне Глухомань, выдает себя за другого человека – сменщика лесника.

В деревне Михаил не терялся и в перерывах между съемками научился «на заказ» не только слезы из себя выбивать, но и коров доить, и за птицей ухаживать.