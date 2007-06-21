Продолжения «Дворцовых переворотов» не будет из-за супруга Алсу?

На прошлой неделе под грифом строжайшей секретности Алсу с девятимесячной дочкой Сафиной вернулась в Москву. Певицу очень ждали. Причем не только родст­венники и поклонники звезды, но и съемочная группа кинокартины «Виват, Анна Иоанновна!» из цикла Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Как выяснилось, ушедшая в декретный отпуск певица и стала одной из главных причин, связанных с задержкой выхода фильма на широкий экран.

Девочка с метким прицелом



НА РОЛЬ в фильме «Виват, Анна Иоанновна!» Алсу утвердили практически сразу. Типаж, а главное, желание работать произвели должное впечатление на директоров по кастингу, и певица получила одну из главных и характерных ролей.

– Мы пробовали на роль еще и певицу Юлю Началову, – секретничает с нами режиссер картины Светлана Дружинина. – Юлин типаж – открытый, славянский, а на эту роль нужна была любопытная, при этом таинственная особа. В итоге Алсу превратили в светловолосую и голубоглазую нимфу Мадлен – немецкую шпионку.

– В фильме был эпизод, когда я развлекаю гостей игрой на скрипке, – как-то признавалась нашему корреспонденту певица. – В музыкальной школе я училась играть на фортепиано, поэтому со скрипкой возникли сложности. Но на съемочной площадке меня этому тоже научили. Так что в картине я правильно держу скрипку и виртуозно вожу смычком по струнам.

Честно говоря, когда певица музицировала на съемках – звуки были жуткие... У съемочной группы, да и у самой Алсу даже голова болела. Но при озвучке подложили приятную мелодию, так что зритель ничего не заметит. Не умела новоиспеченная актриса и метать ножи. Но после нескольких тренировок ее меткости и таланту мог позавидовать даже опытный метатель.

Проблемы всплыли нежданно



ПРОБЛЕМЫ в работе возникли не сразу. Певица упорно оттачивала свое актерское мастер­ство, параллельно принимая ухаживания от своего сегодняшнего мужа Яна Абрамова. Работа над картиной двигалась семимильными шагами, и фильм должен был выйти на широкий экран еще поза­прошлой зимой. Но стремительный роман Алсу перерос в брак, который вскоре вылился в семейные обязательства. Алсу родила дочурку и постепенно стала возвращаться в работу. Но не тут-то было. Выяснилось, что в фильме у героини Алсу имеются романтические сцены с героем – актером Даниилом Дунаевым. Отыгрывая их, певица жутко стеснялась, но любовное настроение и «романтик» создала правдоподобно. Когда дело дошло до монтажа, киношникам намекнули, что надо бы эти романтические эпизоды вырезать. По слухам, инициатором выступил супруг певицы.

– Разговоров по поводу того, что нужно убрать из картины романтические эпизоды с Алсу, я слышала немало, – объясняет Светлана Дружинина. – Но лично ко мне ни Алсу, ни ее супруг с такой просьбой не обращались. Однако дыма без огня не бывает. Люди, приближенные к семейству Сафиных, признаются, что помог разрешить сложившуюся ситуацию Ралиф Сафин – папа Алсу. Так что романтику с певицей зритель все-таки увидит.



Цена вопроса



ПОЧТИ на год картина зависла еще и по причине того, что саунд­трек к фильму должен прозвучать именно в исполнении Алсу. Но до сегодняшнего дня певица и ее «избранник-советчик» так и не утвердили ни одну из предложенных ей композиций. А для «Виват, Анна Иоанновна!» песня очень важна. Помимо того, что она – одно из главных музыкальных «обрамлений» фильма, так еще является вариантом «спонсорст­ва». То есть певица выбирает и записывает понравившийся ей материал (который обязательно должен подходить под концепцию фильма), выплачивает за него гонорар, а ей предоставляются на эту композицию все музыкальные права.

Что же касается денежных обязательств киностудии перед Алсу, то они в соответствии с договором уже выполнены. Как признались нам на киностудии, певица получила за фильм не очень большой гонорар. Его сумму, как и любую коммерческую тайну, держат под строжайшим секретом. Но зарплату Алсу выплачивали, как и всем дебютантам. Кроме того, никаких звездных привилегий у певицы не было, и работала она на тех же условиях, что и другие начинающие актеры. Штрафных санкций к ней ни разу не применяли. Во время съемочного процесса звезда исправно посещала все съемки и тренировки. Если в ближайшее время «семейные обязательства» не будут вмешиваться в творческий процесс Алсу, то премьера фильма состоится уже этой зимой.