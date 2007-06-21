ИНТЕРЕСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

В конкурсе Московского международного кинофестиваля на этот раз – три российские картины. «Путина» Валерия Огородникова (уже покойного, к сожалению), «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой и «Ничего личного» Ларисы Садиловой. Женщины-режиссеры заметно активизируются в отечественном кино! Есть в программе ММКФ и другие достижения наших славных соотечественниц…

«НИЧЕГО личного» – четвертая картина Ларисы Садиловой. Она училась в мастерской Сергея Герасимова и даже снялась у него в эпизоде фильма «Лев Толстой» в роли любопытной гимназистки. Фильмы Садиловой – «С днем рождения!», «С любовью, Лиля», «Требуется няня» – объездили немало отечественных и зарубежных кинофестивалей, были показаны и по телевидению. Причем «Требуется няня» вызвала особенный отклик зрителей своим умным, глубоким и жестким анализом реальности.

Да, Лариса Садилова – «наследница по прямой» честного, аналитического, остросоциального советско-российского кинематографа (была в нем и такая линия), чем и интересна. Такого кино всегда немного: мы любим жить мифами, красивыми или страшными сказками. Садилова же работает исключительно с живой натурой, с днем сегодняшним, с «химическими» процессами в душах людей. Правда, острый анализ реальности в ее творчестве всегда смягчен лирикой, юмором и превосходными актерскими работами.

«Ничего личного» (перво­начальное название «Под­сматривающий») – психологическая драма, снятая по собственному сценарию Садиловой. Немолодого част­ного сыщика нанимают для слежки за жизнью одной семьи. В процессе слежки он узнает много интересного, в том числе и о самом себе… В роли сыщика перед зрителями предстанет превосходный артист Малого театра, с годами набирающий все больше силы и мастерства, – Валерий Баринов.

Приятный сюрприз ожидает тех, кто придет на премьеру конкурсного фильма Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». Они увидят лучшую, по мнению итальянской киноакадемии, итальянскую актрису года – Ксению Раппопорт. Только что нашей Ксении, актрисе Малого драматиче­ского театра – театра Европы Льва Додина (Санкт-Петербург), вручили за роль в картине «Незнакомка» приз – итальянский аналог «Оскара».

Театралы Петербурга давно влюблены в роскошную, черноволосую и бледнолицую Ксению. А вот достойных ее таланта ролей в нашем кино у нее было немного. Хотя она весьма добросовестно снималась в различных сериалах («Есенин», «По имени Барон», «Бандитский Петербург – 3»). Ничего не могу сказать плохого про «Бандитский Пе­тербург» – вечерком под бутылочку «толстобрюшки» идет отменно – но, прямо скажем, работа с Торнаторе переносит всякую актрису на другой уровень профессионального существования. Так что примите мой заслуженный упрек, товарищи режиссеры и ассистенты по кастингу – проморгали вы Ксению Раппопорт! Не разглядели, не рискнули!

А вот итальянец Торнаторе разглядел и рискнул. Ничего не поделаешь: пока наше же добро не вернется к нам с этикеткой «сделано в Европе», мы его признать, видимо, не в состоянии.

Итак, интересные женщины (а также мужчины) ММКФ ждут ценителей с 21 по 30 июня в кинотеатре «Октябрь».