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Президент похудел на 22 кило

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]

Президент похудел на 22 кило

 В этом году Московский международный фестиваль претерпел серьезные организационные изменения. Теперь он полностью делается командой президента фестиваля Никиты Михалкова.

 – НИКИТА Сергеевич, как вы сами оцениваете уровень готовности фестиваля? Чего ожидать?

 – Работа велась в экстремальных условиях, времени было на два месяца меньше, чем обычно, так что огромная благодарность тем, кто работал и дело сделал. И количество гостей, и количество конкурсных картин в этом году увеличилось на треть. Фестиваль растет! Будет около двухсот картин в разных программах. Например, картины молодого Милоша Формана, его чешского периода, немые, документальные ленты, дебюты. Будет интересная программа «Фильмов влияния» – это когда режиссеры называют те картины, которые, по их мнению, сильно повлияли на их развитие. А повлияли, конечно, все больше классики – Феллини, Бергман. В жизни фестиваля будет новшество в духе времени – прямой разговор по Интернету. Я каждый день буду 15–20 минут общаться с аудиторией.

 – Вам придется десять дней быть непрерывно на людях. Обзавелись ли вы новым гардеробом?

 – Пришлось! Весь гардероб сменил. Я же похудел на 22 килограмма за полтора месяца. Нет, мышечная масса осталась – ушла жировая клетчатка. Так что все новенькое на мне теперь. Не ел ничего…

 – Говорят, от голода часто посещает вдохновение…

 – Посещает. Так оно меня и когда я ем посещает. А что касается фестиваля, конечно, трудно будет обойтись без накладок при такой экстремальной подготовке. Но будет интересно – это обещаю.
 

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