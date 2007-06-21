РЕН ТВ сажает пиратов
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ООО «Персей» из чувашского поселка Игорь Сидоров чуть не попал в тюрьму за незаконную трансляцию сигнала телеканала РЕН ТВ. Суд над пиратом состоялся в Вурнарском районном суде Чувашии.
Сидорову вменялось в вину, что он организовал трансляцию сигнала РЕН ТВ по сети платного кабельного телевидения в поселке Вурнары, не заключив при этом соответствующих договоров. Сидорову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев и штрафа в размере пяти тысяч рублей!
Однако в силу смягчающих обстоятельств суд решил считать наказание условным, установив испытательный срок один год. Таким образом, был создан важный для телевизионщиков прецедент. Чувашский судья показал телепиратам, что отныне с ними церемониться не будут.
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