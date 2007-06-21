Лучшая награда Котеночкина

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «Рос­сия» премьера документального фильма, посвященного самому известному мультипликатору Советского Союза, создателю знаменитых Волка и Зайца Вячеславу Котеночкину. В любой развитой стране мира работа мультипликатора такого масштаба была бы оценена по достоинству, да и в Советском Союзе молва упорно считала его миллионером. Но когда в конце 90-х Вячеслав Котеночкин тяжело заболел, оказалось, что в последние годы своей жизни он жил очень бедно и едва сводил концы с концами.

«Ну, погоди!» пользовался колоссальной любовью зрителей в Советском Союзе и был продан более чем в 100 стран мира. При этом «Ну, погоди!» несколько раз был на грани закрытия, его обвиняли в аполитичности и непедагогичности, да и сам Котеночкин мечтал о других, более серьезных мультфильмах. В фильме можно увидеть уникальные кадры работы над созданием всеми любимых серий…

Когда пришла болезнь, Котеночкин попал в тяжелую ситуацию. Друзьям и знакомым пришлось, что называется, пустить шапку по кругу, но 20 ноября 2000 г. народного артиста России, знаменитого режиссера-мультипликатора Вячеслава Котеночкина не стало. За свою жизнь он получил много званий и наград, но на лацкане пиджака носил только орден Улыбки, который ему вручили польские дети. Котеночкин гордился этим орденом больше всего.