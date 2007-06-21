На замену «прекрасной няне» пришла Анна Семенович?
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]
«Аргументы неделi»: С понедельника телеканал СТС начал показ нового ситкома «Вся такая внезапная!». Он сделан в той же стилистике, что и «Моя прекрасная няня», только вместо Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова в этом сериале задействованы экс-«блестящая» Анна Семенович и Игорь Верник.
Игорь Верник:
Я НЕ буду сравнивать наш ситком с «Моей прекрасной няней». Но сходство есть в том, что между красавицей Сашей в исполнении Анны Семенович и моим героем Стасом тоже будет развиваться роман.
Стас – главный редактор гламурного журнала, куда приходит работать Саша – сбежавшая невеста моего брата Бориса.
Вообще-то я знаком со многими главными редакторами гламурных женских изданий, и в основном это женщины. Мне же очень нравится, что здесь я – мужчина – главный редактор именно женского журнала. Я считаю, что так, как мужчина может разговорить женщину, ни одна женщина не может! Но конечно же основной магнит для Стаса – это «внезапная» Саша, которая притягивает моего героя все больше и больше с каждым днем. Но Стас не добивается этой женщины сразу и безоговорочно, а постоянно колеблется… Судите сами, похоже ли это на «Няню»?
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