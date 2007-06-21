Телесериал «Примадонна» посвящен Алле Пугачевой?

«Аргументы неделi»: Когда появился сериал «Примадонна», который сейчас показывает канал «Россия», многие спорили – посвящен ли он Алле Пугачевой? Знатоки биографии певицы искали соответствия и параллели. Что об этом думают сами создатели сериала?

Продюсер «Примадонны» Ольга Манеева:

НАША примадонна – это не Пугачева. Все герои, как говорится, вымышлены, любые совпадения случайны.

В сериале всего один реальный эпизод из жизни Пугачевой. Два телевизионщика – Иванцов и Трофимов – это автобиографичные персонажи. Дмитрий Иванов действительно работал на телевидении в музыкальной программе и вывел в свет множество звезд советской эстрады. На радио он со своим другом записал дуэт молодой певицы Пугачевой с Эдуардом Хилем. Хиль был разгневан, что у него не спросили на это разрешения, но сменил гнев на милость, когда понял, что песня удалась.

Подобный сюжет есть и в сериале, когда Иванцов и Трофимов записывают песню примадонны с певцом Марком-Королем (Ивар Калныньш).