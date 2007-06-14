НА
ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В «КОЛОМЕНСКОМ» АРТИСТЫ ПОМОГАЛИ ДЕТЯМ
№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Впервые в России концерт подобного масштаба проводился под открытым небом. Прекрасная зеленая поляна, неспешное течение
Стоит сказать, что погода для концерта на открытой площадке выдалась не самая удачная. Жаркие дни конца мая сменились в первый день лета резким похолоданием до +15, поднявшийся сильный ветер уносил ноты с пюпитров. Однако непогода не остановила ни артистов, ни зрителей, которые до отказа заполнили зал, а под конец концерта стали танцевать под «Застольную» Верди, согревая своей поддержкой артистов, хор и оркестр.
Мощный талант, подлинная самоотверженность, большая любовь и горячее желание разбудить в сердцах людей милосердие и сострадание нашли живой отклик в сердцах зрителей. В этот вечер все смогли не только насладиться великолепной музыкой и живым общением с прославленными музыкантами и певцами, но и получить большое удовлетворение от личного участия в этом красивом благотворительном проекте.
Струящееся платье ведущей Оксаны Федоровой так развевалось на ветру, что зрители могли лицезреть ее длинные загорелые ноги. В открытом воздушном белом платье навстречу ветру бесстрашно вышла Лариса Долина петь о вечной любви. Уже за сценой после выступления продюсер Ларисы, Илья Спицын, заботливо набросил на плечи певицы свой пиджак и бережно согревал ее чаем. А вот Марии Гулегиной, растрогавшей своим исполнением «Ave Maria» зал буквально до слез, одна из зрительниц даже подарила шаль. «То, что нам сегодня холодно, – говорила певица зрителям, – это маленькая частичка того ужаса, который переживают наши дети, живущие на улицах». Зато «добавило градуса» потрясающе темпераментное и как всегда виртуозное выступление Дениса Мацуева, который, казалось, высекал искры из клавиш рояля в потрясающей джазовой импровизации с Ларисой Долиной.
В самом начале вечера представитель ЮНИСЕФ в России Карл де Рой заявил, что благотворительные концерты 1 июня станут традиционными, а менеджер по связям с общественностью Nokia в СНГ Виктория Еремина подчеркнула, что «если мы поможем своим проектом хотя бы одному ребенку, то, значит, мы не зря его организовали».
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