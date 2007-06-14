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НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В «КОЛОМЕНСКОМ» АРТИСТЫ ПОМОГАЛИ ДЕТЯМ

№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 1 ИЮНЯ в музее-заповеднике «Коломен­ское» состоялся Большой благотворительный гала-концерт «Классика & JAZZ», приуроченный ко Дню защиты детей. В этот день ­ЮНИСЕФ и компания Amway при поддерж­ке и участии Ларисы Долиной, Оксаны Федоровой и Дениса Мацуева помогали собирать деньги для фонда «Дети улиц». Идею проведения концерта инициировала Мария Гулегина, которая уже много лет ведет обширную благотворительную деятельность. Все участвующие в концерте артисты отказались от причитающихся им гонораров в пользу детей.

 Впервые в России концерт подобного масштаба проводился под открытым небом. Прекрасная зеленая поляна, неспешное течение Москва-реки и живописный ландшафт со старинной шатровой церковью стали роскошной «живой» декорацией и идеально дополняли великолепный репертуар концерта, состоявший из популярных классических произведений и джазовых композиций в исполнении звезд мировой и российской сцены.

 Стоит сказать, что погода для концерта на открытой площадке выдалась не самая удачная. Жаркие дни конца мая сменились в первый день лета резким похолоданием до +15, поднявшийся сильный ветер уносил ноты с пюпитров. Однако непогода не остановила ни артистов, ни зрителей, которые до отказа заполнили зал, а под конец концерта стали танцевать под «Застольную» Верди, согревая своей поддержкой артистов, хор и оркестр.

 Мощный талант, подлинная самоотверженность, большая любовь и горячее желание разбудить в сердцах людей милосердие и сострадание нашли живой отклик в сердцах зрителей. В этот вечер все смогли не только насладиться великолепной музыкой и живым общением с прославленными музыкантами и певцами, но и получить большое удовлетворение от личного участия в этом красивом благотворительном проекте.

 Струящееся платье ведущей Оксаны Федоровой так развевалось на ветру, что зрители могли лицезреть ее длинные загорелые ноги. В открытом воздушном белом платье навстречу ветру бесстрашно вышла Лариса Долина петь о вечной любви. Уже за сценой после выступления продюсер Ларисы, Илья Спицын, заботливо набросил на плечи певицы свой пиджак и бережно согревал ее чаем. А вот Марии Гулегиной, растрогавшей своим исполнением «Ave Maria» зал буквально до слез, одна из зрительниц даже подарила шаль. «То, что нам сегодня холодно, – говорила певица зрителям, – это маленькая частичка того ужаса, который переживают наши дети, живущие на улицах». Зато «добавило градуса» потрясающе темпераментное и как всегда виртуозное выступление Дениса Мацуева, который, казалось, высекал искры из клавиш рояля в потрясающей джазовой импровизации с Ларисой Долиной.

 В самом начале вечера представитель ЮНИСЕФ в России Карл де Рой заявил, что благотворительные концерты 1 июня станут традиционными, а менеджер по связям с общественностью Nokia в СНГ Виктория Еремина подчеркнула, что «если мы поможем своим проектом хотя бы одному ребенку, то, значит, мы не зря его организовали».

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