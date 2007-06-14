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КОТ ИДЕТ ПО МИРУ И ВОЙНЕ

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА  ]

 Литературная премия «Национальный бестселлер» вручена в этом году преподавателю истории из Нахимовского училища (С.-Петербург) Илье Бояшеву за роман «Путь Мури» (Издательство «Лимбус Пресс»). Притча об отважном и ловком зверьке, совершившем путешествие через всю Европу в поисках хозяев, обошла в финале признанных фаворитов. И Л. Улицкую с идейным романом «Даниэль Штайн, переводчик», и Д. Быкова с фантасмагорией «ЖД», и В. Сорокина с антиутопией «День опричника». И на то есть причины!

 КОНЕЧНО, литература не спорт, и факт вручения литературной премии здесь ничего особенно не гарантирует. Сплошь и рядом награждаются произведения, которые можно смело рекомендовать в качестве снотворного. А вот успех этой маленькой, карманного формата книжечки – правильный успех: с блеском написано, с удовольствием читается. Хорошо пишут преподаватели Нахимовского училища, однако!

 Мир автора – живой, подвижный, стремительный – наполнен умными зверями и неугомонными людьми. Действуют тут и невидимые для человеческих глаз существа: озабоченные домовые, снулые ангелы, проворные демоны, болтливые духи стихий. Каждый куда-то стремится, спешит, ищет свой настоящий путь и подлинный дом, из которого уже никогда не хочется уйти.

 Молодой наглый кот Мури жил в боснийской деревушке, по-царски беспечно владея собственной семьей двуногих, призванных постилать ему плед на любимое кресло и наливать молоко в блюдце. Но однажды разразилась война, и Мури потерял дом и хозяев. Самоуверенный зверь решает вернуть себе утраченное царст­во – и отправляется в путь.

 Он форсирует Альпы с беженцами-евреями, пирует на колбасном празднике в Австрии, пересекает Германию и Польшу, и через Литву, Россию и Финляндию идет дальше…

 На всем пути кота ему встречаются занятные люди самых разных национальностей. В замерзшей обсерватории маньяк-астроном плевал на войну: ему надо открыть свою звезду и посрамить недругов. Старая фрау каждый день кормит обездоленных пирожками и молится о заблудшем мире. Искалеченный в альпинистских штурмах мужчина все-таки страстно мечтает взобраться на недоступную скалу, взбирается и падает снова. Богатый шейх, покинув тридцать жен и две нефтяные скважины, упорно стремится облететь землю на спортивном самолете. Кто-то затевает яростные научные дискуссии, кто-то хочет пройти над пропастью по канату, кто-то сигает на утлой лодочке в океан – словом, весь мир заполнен неукротимым движением жизни!

 Плывут своими путями сентиментальные лососи и благодушные тунцы, мчатся храбрые кашалоты. Русский цирковой гусь начинает считать на самом деле, выдавая фантастические результаты и озадачивая ученых. А два профессора все спорят, ругаясь по латыни: есть ли у животных разум или нет.

 Мир так же бодр, свеж, пронзен энергией, волей, страстью, любовью, мечтами, желанием, как в первые дни творения. В нем, пожалуй, такие же, как и в первые дни творения, проблемы со смыслом. Но уж с волей к жизни у него проблем никаких нет

 Итак, наш кот все идет по миру и войне, огрызаясь на домовых и сторонясь бандитов-демонов, и приходит в Швецию, где укрылась от несчастий родины его прежняя боснийская семья. Двуногие впадают в экстаз, а хитрый, живучий, неблагодарный, эгоистичный и прелестный кот спокойно восседает на положенном ему троне. О том, что у животных разума нет, ему ничего не известно.

 Несмотря на явные стилистические и тематические переклички романа Ильи Бояшева с некоторыми сочинениями латиноамериканского классика Паоло Коэльо («Алхимик» и т.д.), «Путь Мури» – оригинальная и занимательная русская книга. Мы же все заемное как-то умеем лихо переваривать и выворачивать по-своему. Скрываясь за маской рассудительного, ласково-насмешливого рассказчика, Илья Бояшев увлечен и восхищен Божьим миром. Его книга ободряет и зовет в путь. «Бог любит странников!» Не сомневаюсь; а также Бог любит тех, кто любит Его и славит по мере сил, как наш восхищенный автор. «Путь Мури» для чтения – книга легкая, как безе: отведайте, не пожалеете.

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