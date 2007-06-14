//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

ВОСКРЕШЕНИЕ ГЕРОЯ

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА  ]

ВОСКРЕШЕНИЕ ГЕРОЯ
Лицо Владимира Капустина, который сыграл Шаламова, не искажается гримасами. Оно трагически бесстрастно

 После двенадцатисерийного фильма режиссера Николая Досталя «Завещание Ленина» не возникает желания спросить: для чего это сделано. К людям вернулся художественными средствами воскрешенный герой. Без всякого преувеличения, писатель Варлам Тихонович Шаламов – святой мученик Советской России. Если такие люди и такие книги, как «Колымские рассказы», не остаются с нами навсегда, то ни в чем нет никакого смысла.

  1 ИЮЛЯ (18 июня по старому стилю) писателю Варламу Шаламову исполняется 100 лет. С 4 по 9 июня зритель канала «Россия» мог познакомиться с основными вехами его жизни. Детство в семье священника, недолгая учеба в университете, арест за связь с юными троцкистами, распространявшими письмо Ленина к съезду (так называемое Завещание Ленина), первый срок, первый лагерь на Урале. Москва, женитьба на актрисе Коваль, рождение дочери, первые успехи на поприще литературы, второй арест в 1937 году. Колыма. Каторжные работы. Из лагеря Шаламов выходит только в 1951-м. В семью он вернуться уже не может – все стало чужим. В 1982 г. умирает в интернате для психохроников. Вот такая развеселая русская судьба.

 «Завещание Ленина» – старый добрый историко-биографический фильм, сделанный тщательно, с умом, с явной воспитательной целью. Это идеальная продукция для телевидения, желающего просвещать, а не развращать людей. Я давно симпатизирую творчеству Николая Досталя. Его пристальному любовному вниманию к провинциальной России, его умению настраивать актеров на верный тон, его человеческой и профессиональной добросовестности. И радуюсь, что судьба отпустила ему возможности и силы создать, наверное, главную картину его жизни.

 В «Завещании Ленина» нет раскрученных «медийных лиц», нет эффектных монтажных склеек, нет известных исторических персонажей – все это было бы даже неприлично в рассказе о немыслимой судьбе Варлама Шаламова. Ведь картина повествует о мучениках, жертвах, «терпилах» истории – о народе. Поэтому все артисты подобраны по принципу типажной достоверности. В их игре нет никакого модного разврата, самовлюбленности, показных фокусов. Они буквально жертвуют собой ради точного образа. Это и есть высокая задача актерского искусства, о которой мы начинаем забывать. Но посмотрите на семью вологодского священника. Отец Варлама Шаламова – норовистый, упрямый, строгий радетель родной земли Тихон (Александр Трофимов), и его тихая, светлая, вкусная, как сдобное тесто, вечно хлопотливая, сотканная из милосердия матушка (Ирина Муравьева). Эти образы сшиты будто платья настоящих мастеров – с множеством отлично сделанных мелких деталей, с идеальной подгонкой по фигуре. Вот так надо работать, себе в удовольствие и людям на пользу, а не кривляться, воображая себя «звездой», господа артисты!

 Ритмы рассказа, построенного сценаристами Юрием Арабовым и Олегом Сироткиным, несмотря ни на какие ужасы происходящего, спокойны. Каждый эпизод для чего-то нужен, он характеризует героя, содержит информацию о жизни и присущие мастеру Арабову размышления о природе человека и замысле Бога. Но обманчиво спокойны ведь и ритмы рассказов самого Шаламова. «Это было так». Отчаяние, ненависть, злоба, тоска, гнев – все словно бушует огнем под слоем камня. Лицо Владимира Капустина (он играет молодого и зрелого Шаламова, удивительно похожий на писателя внешне Игорь Класс – старого) не искажается гримасами – оно трагически бесстрастно. Только глаза и жесткие складки возле губ выдают невероятную силу сопротивления человека бесчеловечным обстоятельствам и его подлинное отношение к окружающим. Это настоящий герой, крутой характер, уникальная сила духа. Таких больше нет.

 Герои возвращаются в наше безгеройное время из прош­лого, и, примеряя их на себя, измеряя ими себя, невозможно не признать: нет, не тот калибр. Нынешним только палец прищеми – они орут на всю вселенную. Такой кристалл духа, как у Шаламова, выращивался в жарких исторических топках, ковался стальными молотами. Ему случалось лукавить, обманывая лагерное начальст­во, но он никого не предал за кусок хлеба, как это сплошь и рядом делали отчаявшиеся люди. Честный, прямой по натуре Шаламов наращивает на себе, как насекомое, твердый хитиновый покров: затаиться, выжить, сберечь свой талант. И выживает в аду...

 «Завещание Ленина» убедительно показывает чудовищную, страстную, изощренную, отвратительную жестокость многих наших людей «при должности». Почему-то допрашивать подследственного они могут только с ором, с унижением, конвоировать заключенного – с дикой злобой, с битьем, командовать на работах – с руганью и рукоприкладством. Ни тени сострадания, ни искры уважения к человеку. Неужели только два слова – «враги народа» – способны были напрочь выбить из человека любые шевеления сочувствия к себе подобному? Или этих шевелений вообще нет в человеческой природе, и она элементарно эгоистична и варварски жестока вообще, всегда, везде? И творцы советской империи на костях просто раскрепостили эту страстную жестокость, дали ей пищу, развязали руки?

 В картине звучат прекрасные стихи Шаламова, где он, сын священника, часто говорит о Боге с горечью и тайным гневом. Что ж, не нам его судить. Человек имеет право рассуждать о законности и благодетельности только своих страданий. Только своих. А не страданий другого. Со своим Богом святой мученик Варлам разберется сам. По закону Колымы, который именно он принес в литературу. «Не верь, не бойся, не проси». А мы почтим его память и поблагодарим всех создателей фильма «Завещание Ленина», напомнивших нам, что и от кино, и от телевидения, оказывается, большая может произрасти польза.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Политика

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

//В мире

Эрдоган выбирает: российские Су-35 и Су-57 или американские F-35. Решение о покупке примет после разговора с США

Эрдоган выбирает: российские Су-35 и Су-57 или американские F-35. Решение о покупке примет после разговора с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Россию и посещения МАКС-2019 размышляет, покупать российские истребители Су-35 и Су-57 или американские F-35. Он должен переговорить с Трампом.

//Новости партнеров

//Политика

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил условия, которые выставила президент Грузии Саломе Зурабишвили для начала диалога с РФ.

//В мире

Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. Глава Белого дома намерен убедиться в рациональном использовании выделяемые Украине средств в интересах Штатов.

//Новости СМИ2

//В мире

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России, введенные из-за "дела Скрипалей". Санкции являются "нелегитимным инструментом давления не только на Россию".

//Шоу-бизнес

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками семейной фотографией со Дня рождения старшего сына Артемия. Знаменитость позирует около бассейна рядом с супругом Иосифом Пригожиным и другими гостями праздничного вечера.

//Общество

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев умер в Ульяновске 25 августа на 91 году жизни. Сныцерев известен как один из создателей колонии "Белый лебедь".

//Происшествия

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

В среду, 28 августа, в Москве на МКАД около съезда с улицы Липецкая произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. Согласно источнику, в ходе перепалки один из мужчин открыл стрельбу.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото актрисы Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной. Ирина Безрукова в День кино, 27 августа, опубликовала в Инстаграм снимок со стильным брюнетом.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//Новости партнеров

//Общество

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена переписывалась со своим другом из Новосибирска. Около шести часов утра Елена Зарипова написала знакомому Антону...

//Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в университетской больнице Памуккале 12-летней девочки Алисы Адамовой написал обращение к подписчикам на своей странице в социальной сети. Мужчина прокомментировал смерть дочери и поблагодарил всех за помощь и поддержку.

//Происшествия

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбз погибла при попытке побить собственный рекорд скорости. Автомобиль 36-летней женщины разбился на высохшем озере в пустыне Алворда (штат Орегон).

//Общество

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла малолетняя девочка в районе дома номер 2 на улице Минская.

//В мире

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Самолет авиакомпании airBaltic, который летел из Львова в Ригу, по «оперативным причинам» направили в Палангу. Об этом латвийским СМИ рассказал один из пассажиров.

//В мире

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой войны из-за солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, которому не отправили приглашение.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

В Дании отказ Трампа назвали оскорблением королеве
3

В Германии провели странный опрос жителей Донбасса
4

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
5

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры