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ПРО ЛЮБОВЬ, МЕНТОВ И «ПЕРЕДОЗ»

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ШОЛОХОВ, специально для «Аргументов неделi»  ]

ПРО ЛЮБОВЬ, МЕНТОВ И «ПЕРЕДОЗ»

 11 июня в Сочи завершился российский кинофестиваль «Кинотавр» – традиционный летний смотр достижений отечественного кино.

 ЛУЧШИЙ фильм фестиваля – «Груз-200» Алексея Балабанова – поверг в шок общественность своей беспощадностью, но был настолько художественно неуязвим, что получил приз даже от кинокритиков – «Белый Слон». Однако большое жюри «Кинотавра» под председательством Вадима Абдрашитова не нашло возможности наградить картину. Но и без наград Балабанов в очередной раз перезагрузил матрицу нашего киносознания, применив законы жанра фильмов-ужасов к советской дейст­вительности эпохи Черненко.

 А вот Валерий Тодоровский традиционно выбирает историю на тему современной действительности, в которой тоже есть на что «полюбоваться». В центре фильма «Тиски» – криминальный авторитет, который контролирует наркотики в условном крупном южном городе. Авторитета играет Федор Бондарчук, внося в его образ человеческие черты. Ему противостоит Алексей Серебряков, который играет майора милиции. Майор ненавидит наркотики идеологически (план с кучей пустых бутылок из-под водки в его доме объясняет одну из причин этой ненависти), а героя Бондарчука он ненавидит еще как-то извращенно-чувственно. Между вот такими монстрами оказывается невинный диджей Денис. Он попадает в сети сперва авторитета, а потом майора, стучит майору на наркодилеров и одновременно входит в доверие к авторитету.

 Однако чаще всего режиссеры, представленные на фестивалях, о возмездии для «плохих парней» не думают, так как это правило обязательно только для коммерческого кино, ориентированного на зрителя. В высоком авторском кино оно может исказить правду жизни. Вот и режиссер-дебютант Алексей Мизгирев, ученик Вадима Абдрашитова, в своей картине «Кремень» рассказывает историю про парня-провинциала, который приезжает в Москву и становится ментом. Растет по службе. Особенно после пары-тройки трупов охранников притона, где он беседует с проституткой о чем-то задушевном. Да и девушка, в которую он влюблен, еще, наверное, пожалеет, что ему отказала. Все впереди у этого парня, он – кремень. Приз за лучший дебют и лучший сценарий фильм получил совершенно справедливо.

 На этом суровом «мужском» фоне легко и занимательно смотрелась «Русалка» Анны Меликян – про девушку, которая живет себе какой-то сказочной жизнью у самого синего моря. Впрочем, потом ей приходится перебраться в Москву, но в милицию она служить не идет. Просто она влюбляется в парня, и заботы у нее с ним выше крыши. Сначала героиня Марии Шалаевой, получившей приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль, спасает его из воды, когда он, пьяный, решил топиться. Потом, будучи немного колдуньей, оберегает его, идущего с бутылкой по шоссе навстречу потоку машин. И наконец, обманом предотвращает роковой шаг возлюбленного. Хотя что она нашла в этом глянцевом уроде, который продает участки на Луне, остается непонятным. Впрочем, актриса создала вполне сильный характер, образ, который запоминается, а режиссер рассказывает историю без занудства.

 Все же из женских ролей в фильмах фестиваля не могу не отметить работу Ренаты Литвиновой в новом фильме Киры Муратовой «Два в одном». Разных героинь я перевидал в исполнении Ренаты, но этот образ – совершенст­во. Рената довела образ блондинки из анекдота до кристальной прозрачности и чистоты элемента из таблицы Менделеева. Вот есть кислород, сера, полоний, а есть – блондинка в исполнении Ренаты. Знаете, почему блондинки подходят к окну, когда гроза и сверкают молнии? Им кажется, что их фотографируют. Так вот – это про героиню Ренаты из фильма Муратовой. Просто блеск. Но жюри «Кинотавра» (и, наверное, это справедливо) решило поощрить свежее имя Марии Шалаевой.

 Закономерно и то, что главные награды достались фильму Алексея Попо­гребского «Простые вещи» – и за лучший фильм, и за лучшую режиссуру. Даже лучшая мужская роль была отмечена именно в этом фильме. Герой Сергея Пускепалиса играет врача-анестезиолога, судьба которого пересекается с судьбой сильно уставшего от жизни пожилого актера. В исполнении Леонида Броневого это – едва ли не самый запоминающийся образ среди фестивальных фильмов. У врача жизнь довольно хлопотная, дочка «загуляла», жена зачем-то хочет опять рожать, соседка-алкоголичка сперва включает газ, а потом пытается нащупать оброненный спичечный коробок. Да и сам анестезиолог выпить не дурак. А тут еще актер предлагает ему вознаграждение за легкий «передоз», чтобы уйти из жизни чуть раньше и желательно безболезненно. Анестезиолог-то вознаграждение берет (оно оригинально – работа Репина без подписи), а вот от выполнения прось­бы уклоняется. Тут фильм оставляет за бортом модную проблему эвтаназии (а зря – вариант «славянского» подхода к этой проблеме был бы интересен многим мировым киносмотрам) и катится дальше – к хеппи-энду, к всеобщему ликованию публики, уставшей от кинематографической «жести». Здесь жюри и публика вошли в резонанс, что бывает нечасто.

 Однако хороший рассказ о «простых вещах» объединяет всех.

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