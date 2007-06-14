Шимпанзе против Ярмольника
№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В субботу в программе «Клуб Театр+ТВ» нам покажут, через что на самом деле пришлось пройти Михаилу Ефремову, Владиславу Галкину и Любови Толкалиной, участвовавшим в программе «Форт Бойярд». Как Виктория Морозова чуть было не погибла, выступая в цирке, а Анастасию Мельникову во время съемок сцены драки действительно избили до крови! Особая тема – отношения с животными. Виктор Раков с детства боялся собак, но снялся вместе с волками. Огромный шимпанзе дал пощечину Леониду Ярмольнику, а Анатолий Журавлев плавал вместе с акулами.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес