Шимпанзе против Ярмольника

ОБ ИЗНАНКЕ жизни звезд мы узнаем в основном из таблоидов. Но возможности телевидения здесь гораздо шире. Хотя бы потому, что эти звезды на телевидении работают или снимаются. Телеканал «Россия» приготовил уникальную подборку «звездных происшествий», связанных с телевидением.

В субботу в программе «Клуб Театр+ТВ» нам покажут, через что на самом деле пришлось пройти Михаилу Ефремову, Владиславу Галкину и Любови Толкалиной, участвовавшим в программе «Форт Бойярд». Как Виктория Морозова чуть было не погибла, выступая в цирке, а Анастасию Мельникову во время съемок сцены драки действительно избили до крови! Особая тема – отношения с животными. Виктор Раков с детства боялся собак, но снялся вместе с волками. Огромный шимпанзе дал пощечину Леониду Ярмольнику, а Анатолий Журавлев плавал вместе с акулами.