Земфиру довели до анорексии

Бессонные ночи и творческий кризис не прошли для певицы бесследно – Зема скинула пятнадцать килограммов, записала новый альбом и отказалась от алкоголя.

ВИДИМО, гламурная жизнь и мода на худобу добралась и до рок-музыкантов. На днях поклонники Земфиры были шокированы внешним видом своего кумира. Певица довела себя до болезненной худобы. Никогда не страдающая от лишнего веса Зема похудела еще на пятнадцать килограммов. Не исключено, что причина столь жуткого зрелища – депрессия, от которой Земфира не могла долгое время избавиться. По слухам, чтобы выйти из затянувшегося творческого кризиса, певица даже планировала поход к психологу.

В итоге с душевными метаниями Земфира справилась, а свой сегодняшний имидж «девочки-дюймовочки» скандалистку отнюдь не смущает. «Я скинула вес, и мне это нравится, – говорит певица. – К прежнему состоянию возвращаться не собираюсь. Я сейчас веду активный образ жизни: занимаюсь спортом, бегаю по утрам, исключила алкоголь на данном этапе».

Подобная жизненная позиция вызвана новым альбомом, который поклонники услышат уже этой осенью. По словам певицы, в нем не будет синтетического звука, только гитара, труба, барабаны, рояль, скрипки. При этом альбом будет по-прежнему полон отчаяния и свойственной Земфире Рамазановой дерзости.