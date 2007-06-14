Самодельное ТВ

интернет-меломанов,

5-часовой

нон-стоп

когда-либо

шорт-лист.

НОЧЬ с 30 июня на 1 июля станет настоящим праздником души для тысяч российскихкоторые своей волей сформируютклиповыйдля трансляции в национальном эфире MTV. Посетителям специальной странички будет доступна полная база видео­клипов, которыезвучали в эфире MTV. Это десятки тысяч наименований! Для удобства работы база снабжена простым меню. Желающие могут за минуту отыскать в списке своего любимого артиста или группу, остановить выбор на запавшем в душу видео и поместить его в

В эфир выйдут клипы, набравшие наи­большее число голосов, но только по одному от каждого исполнителя или группы. Меломаны могут голосовать неограниченное число раз и наблюдать плоды своих трудов в режиме реального времени. Голосование продлится до 22 июня.