Самодельное ТВ
№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В эфир выйдут клипы, набравшие наибольшее число голосов, но только по одному от каждого исполнителя или группы. Меломаны могут голосовать неограниченное число раз и наблюдать плоды своих трудов в режиме реального времени. Голосование продлится до 22 июня.
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