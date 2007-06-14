Кэти Топурия покинет «А-Студио»?

НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ группы «А-Студио» Алла Пугачева прикатила в приподнятом настроении. Но непрофессиональная организация мероприятия и шоу-программы вскоре стала ее раздражать. Оказавшись в духоте и жаре, в которую погрузили своих гостей музыканты «А-Студио», Примадонна буквально рассвирепела.

Пока вся группа ютилась на крохотной сцене, тем самым напоминая коллектив при ресторане, который никто не слушает за едой и употреблением спиртного, г-жа Пугачева непрерывно обмахивалась черным веером и разочарованно наблюдала за своими фаворитами. (Напомним, АБ является негласной крестной матерью этого коллектива, и именно благодаря ее по­кровительству он и попал на звездный олимп.)

Когда у Примадонны поинтересовались мнением по поводу новой солистки Кэти Топурия, скрывать свое недовольство выбором вокалист­ки она не стала. В формулировках прессе Алла Борисовна была кротка и корректна, лишь отметила, что первый состав группы был самым сильным. Видимо, с присутствующим на мероприятии «фабрикантом» Майком Мироненко Примадонна была более откровенна. По крайней мере, молодой артист, секретничая со своими друзьями, признавался, что АБ Кэти не приглянулась.

Что же касается самой Топурии, то, несмотря на то что некоторые песни Кэти исполняла по бумажке, в этот творческий вечер она была молодцом. Будет жаль, если он окажется для нее в составе группы последним.