«Серебро» заставляют курить из-за имиджа
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]
УДАЧНЫЙ имидж в шоу-бизнесе – это и есть успех. На днях солистки группы «Серебро» стали его жертвами. Перед одним из своих выступлений певицы демонстративно курили сигары, которые, как известно, являются частью их имиджа – гламурных плохих девчонок.
На сцену вышли бледными, а Марину Лизоркину и вовсе покачивало в разные стороны. Позднее девушка призналась журналистам, что курение сигар – не очень-то приятная процедурка. Хотелось бы напомнить их продюсеру – курение вредно не только для связок, но и для здоровья. В особенности для молодого девичьего организма!
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