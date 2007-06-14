«Серебро» заставляют курить из-за имиджа

УДАЧНЫЙ имидж в шоу-бизнесе – это и есть успех. На днях солистки группы «Серебро» стали его жерт­вами. Перед одним из своих выступлений певицы демонстративно курили сигары, которые, как известно, являются частью их имиджа – гламурных плохих девчонок.

На сцену вышли бледными, а Марину Лизоркину и вовсе покачивало в разные стороны. Позднее девушка призналась журналистам, что курение сигар – не очень-то приятная процедурка. Хотелось бы напомнить их продюсеру – курение вредно не только для связок, но и для здоровья. В особенности для молодого девичьего организма!